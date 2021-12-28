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湘瑩捲「醉毆運將」慘10年　曝近況心痛喊：這路好辛苦

▲王湘瑩2012年曾與Makiyo及丫子涉及「醉毆計程車司機」案件。（圖／王湘瑩臉書）
▲王湘瑩2012年曾與Makiyo及丫子涉及「醉毆計程車司機」案件。（圖／王湘瑩臉書）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-12-28 12:55:03

藝人王湘瑩2012年與Makiyo及丫子涉及「醉毆計程車司機」案件，風波過了快10年，她在39歲生日當天首提此事，表示：「沒想到一晃眼10年過去了...這段路很長走的很辛苦，真不敢相信自己也就這樣默默的撐過來了。」

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▲王湘瑩發文嘆10年過去，一路很辛苦。（圖／王湘瑩臉書）
▲王湘瑩發文嘆10年過去，一路很辛苦。（圖／王湘瑩臉書）
王湘瑩臉書寫道：「不知道為什麼今年生日感觸特別深！從29歲到39歲這10年的時間，是我人生最低谷的時候，一夕之間所有全部歸零。沒想到一晃眼10年過去了...這段路很長走的很辛苦，真不敢相信自己也就這樣默默的撐過來了。」

她表示知道逢9不宜慶祝，但堅信「39歲後我的人生一定會更精彩」，發誓從今開始不會再在意他人眼光，「我會好好愛自己，認真努力開心的過好每一天。就算哪天沒有繼續待在演藝圈，我知道我一樣也可以過的很好！謝謝這一路陪著我支持我的家人朋友們，這十年很苦但我很幸福，我會帶著大家的祝福繼續努力走下去的。」

▲王湘瑩表示今起不再在意別人眼光。（圖／王湘瑩臉書）
▲王湘瑩表示今起不再在意別人眼光。（圖／王湘瑩臉書）
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