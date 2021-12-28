回不去了嗎？六大原因成離婚致命傷　網怒「這點」絕對離

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討論熱度最高的離婚主因，正是婚姻的致命傷「外遇」，一年下來討論則數累積高達15.5萬則，遙遙領先其他緣故，多數人都認為會偷吃的另一半，即使原諒之後，還是會再犯同樣的錯誤，且當婚姻已經沒有基本的信任，未來也很難再好好走下去。
不少網友看到藝人外遇而離婚的新聞，紛紛留言表示「想自由就不要結婚害人」，面對其他人發文詢問伴侶外遇時的抉擇，許多人 都認為長痛不如短痛、快刀斬亂麻，「不要讓自己那麼卑微，諮商不一定有用」，規勸不應容忍伴侶的外遇出軌行為。
遭受「家庭暴力」也是許多人選擇離婚的原因之一，但也有一部分民眾因為擔心小孩而不敢離婚，通常上網發文詢問該不該忍時，只會得到一個建議，那就是絕對離婚，網友們都認為「家暴只有0次跟無數次」、「打人沒得商量，趕快訴訟離婚」。
第三名則是「婆媳關係」，不少人坦言，與公婆同住在一起，時間久了還是會出問題。除此之外，「個性不合」也是常見原因，因為觀念不同，最終導致婚姻破碎，相關討論串中，不乏「結了婚依然沒有共識，放彼此一條生路」的看法，認為合則聚，不合則散，有時候離婚不見得是壞事。
因為「育兒觀不同」而離婚的民眾，透露雙方是在育兒工作分配、教育方式等方面常有爭吵，以至於最終迎向離婚局面，像是小孩可不可以打，就是常見的教養觀念分歧，或是看對方都有自己的獨處時間，小孩卻總是黏著自己，心生不公平，久而久之怨懟婚姻。
面對婚姻中的衝突或失和現象，現代社會可以尋求專業律師或醫師的諮商協助，倘若雙方溝通無解，離婚成為一種選擇，無論如何，夫妻之間的爭執或離異，都應避免將孩子捲入紛爭，善待自己，也善待他人。