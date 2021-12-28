最美區間車爆上路7個月「故障684次」 台鐵：是製造瑕疵
前立委黃國昌今（28）日爆料，台鐵新型EMU900型電聯車從5月營運以來，已出現高達684次故障，其中可能影響行車安全的故障更是多達177次。對此，台鐵表示，這是試車期間所列的車輛製造瑕疵，台鐵局已經嚴格要求改正，並非故障。
記者許若茵／台北報導
2021-12-28 13:44:41
今早黃國昌在臉書發文指出，近日他接獲檢舉，自EMU900型營運，光是EMU901-EMU905五個列車編組，在短短7個月內竟出現高達684次故障，其中可能影響行車安全的故障更多達177次，讓他怒批政府高喊的台鐵改革，「其實相當失敗」。
對此，台鐵隨後強調，「故障684次」是試車期間，台鐵試車人員及第三方專業認證及驗證單位（IV&V）所列的車輛製造瑕疵，台鐵均已嚴格要求改正，並非故障。
台鐵說明，自EMU900新車交車以來，與IV&V單位共同嚴格把關，在交車測試期間找出車輛製造上的缺失或瑕疵，再據以要求車商改善，因此所列缺失將鉅細靡遺涵蓋各個層面，若有發現影響行車安全之缺失，則將依約要求暫停試車，直至改善完畢為止
台鐵提到，在試車小組及第三方認證及檢查證單位嚴格要求下，EMU900車隊已於今年3月30日取得IV&V公司核發的安全營運證明，陸續投入營運的車輛由車商負責保固責任中，後續營運中若有任何需改善之處，台鐵將持續依約，嚴格要求車商完成改善。