封關倒數！台股終場漲147點 收18196點再創新高
美股四大指數再度走揚，激勵台北股市封關前再度攻高。今（28）日開盤後持續維持高檔，午盤過後指數再翻揚，最高來到18197點，挑戰18200點。終場漲147點，收在18196點，漲幅0.8%，成交金額新台幣2592億元。權值股台積電是指數上攻要角，終場漲9元，收在615元。
記者許家禎/台北報導
2021-12-28 14:07:06｜2021-12-28 14:09:28
台北股市今日開盤漲50.77點，加權股價指數以18099.71點開出，早盤沒多久漲130點，站上18100點，午盤更是再添動能，最高來到18197點。終場漲147點，收在18196點，漲幅0.8%，唯成交金額僅新台幣2592億元。
由於美國科技股帶領美股走揚，今日電子股也維持高檔，尤其台積電傳出已正式提出中科擴建廠計畫，據了解，台積電已鎖定中科園區旁台中高爾夫球場用地，設2奈米廠面積近100公頃，總投資金額達8000億至1兆元。消息一出，今台積電股價強勁，終場漲9元，收在615元。
另外，國際半導體展今登場，相關半導體族群也紅通通，世界先進漲1.5%，力積電、聯電也漲0.7%左右，環球晶漲1.7%、精材漲4%以上。貨櫃三雄持續強勢，長榮、萬海、陽明分別漲2.8%、2%與0.7%，來到143.5元、125元與200元。而長榮航與華航成交量大，但股價呈現兩樣情，分別以平盤與跌0.3%作收。
兆豐投信台股投資團隊表示，台灣出口受惠全球經濟活動重啟，廠商投資熱絡帶動內需市場，依據行政院主計處11月底預估2022年台灣GDP年增率為4.15%，連續3年突破3.0%，經濟基本面支撐下，2022年台股表現可期。尤其金融、傳產類股具備高股息優勢，建議將金融、傳產類股納入新一年的台股配置，讓投資更為全面。