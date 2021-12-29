幫你整理好了！全台16大跨年晚會、煙火、演唱會懶人包

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2021錯過的演唱會，就在台北這場一次補回來！台北市政府迎接2022年到來前夕，邀請華語樂壇情歌天后梁靜茹，以她的療癒系歌聲溫暖及撫慰大家面對這段日子的焦慮與不安！這也是她睽違12年重返台北跨年舞台，最驚喜的還有將首度與充滿詼諧趣味的旺福樂團跨界合作，包準讓當天嗨翻一整晚。
時間：2021/12/31 19:00－2022/1/1 01:00
地點：台北市民廣場
煙火長度：6分
主持人：木曜四超玩主持群（邰智源、KID、謝坤達、溫妮、泱泱、阿部瑪利亞）、Lulu黃路梓茵
主要卡司：梁靜茹、茄子蛋、黃小琥、動力火車、徐佳瑩、四分衛、告五人、旺福等。
電視轉播：東森綜合
「光耀新北-1314就愛你跨河煙火秀」
跨年夜最早煙火秀就在這！全台首見的跨河煙火，將於長度約920公尺的「淡江大橋」發生。官方也透露，這次地點搭配主題取920的諧音，於20時22分以美好寓意施放煙火13分14秒。高空煙火彈則特別採用日本七彩千輪(彈中彈)及手工排列3D造型彈增添精彩度。煙火範圍則長達1公里為101大樓高度2倍，當天將預計施放超過1萬發煙火彈，搭配音樂節奏呈現憾動視覺饗宴。新北市長侯友宜也喊話，跨河煙火一定是遠勝台北101煙火，歡迎民眾做比較。
時間：2021/12/31 20:22施放煙火
地點：淡江大橋
煙火長度：13分14秒
直播平台：網路
「基隆搖滾大步走跨年晚會」
如果是熱愛獨立樂團的你，基隆就是你的首選！眾多知名的獨立樂團，包括老王樂隊、先知瑪莉、血肉果汁機等實力派陣容，再由入圍金曲最佳樂團的TRASH擔任壓軸。當晚長達7分鐘的璀璨煙火，由國際知名煙火設計師黃俊豪操刀，相信當天基隆港能讓所有觀眾一睹最高規格水準的浪漫煙火秀。
時間：2021/12/31 17:00－00:10
地點：在基隆港西三倉庫旁停車場
煙火長度：7分
主要卡司：TRASH、神棍樂團、YELLOW、老王樂隊、血肉果汁機、無妄合作社、拾參樂團、FUTUREAFTERASECOND、先知瑪莉、隨性、農村武裝青年、楊肅浩與貝洛樂團、小樂吳思賢等。
直播平台：網路
「2022Meet遇見桃園跨年晚會」
想要高鐵出站就能嗨，桃園跨年晚會今年就在高鐵桃園站前廣場舉行，由黃子佼及宇珊擔綱主持，邀請Bii畢書盡、韋禮安、李玉璽、王識賢等超強表演卡司，跨年倒數前將由人氣天團「八三夭」壓軸演唱。正式迎接2022年後由金曲歌王李玖哲接力獻唱，與民眾共度新年的第一天。
時間：2021/12/31 19:00
地點：桃園站前高鐵廣場
煙火長度：1分40秒
主要卡司：畢書盡、李玉璽、王識賢、李玖哲、艾怡良、八三夭、熊仔、吳卓源、李千娜、韋禮安、Faye、羅文裕，主持人黃子佼、宇珊。
電視直播：年代MUCH、壹電視綜合台
「2022幸福竹縣公益慈善跨年晚會」
新竹跨年卡司不輸人！當晚將會聚集老中青三代歌手陣容，嘻哈教父MC HotDog、天后蔡健雅、宇宙人等人帶來連續7小時表演，並有180秒煙火在倒數完發射。
時間：2021/12/31 17:30－2022/1/1 00:30
地點：新竹縣政府前廣場
主要卡司：MC HotDog、天后蔡健雅、宇宙人
煙火長度：3分
「2022虎彩繽紛 閃耀台中跨年夜」
台中市跨年晚會將在當日晚間7時於水湳中央公園熱血開唱，由玖壹壹開場動感表演，跨年倒數前由Ella陳嘉樺帶來唱跳大秀，長達6小時不間斷的精彩演出，與民眾一同迎向2022年。
時間：2021/12/31 19:00－2022/1/1 01:00
地點：水湳中央公園
煙火長度：約10分
主持人：蔡尚樺、阿KEN
主要卡司：Ella、玖壹壹、婁峻碩、頑童MJ116及五堅情合體、周興哲、畢書盡、鼓鼓、壞特、孫盛希、吳卓源、李玉璽、周予天等。
電視轉播：三立都會台、台視
「2022台中麗寶樂園跨年晚會」
想要來點不一樣的煙火秀，全台最大摩天輪「天空之夢」必定來帶來與眾不同的視聽饗宴，當天除了金曲歌后曹雅雯首度與金曲最佳演唱組合張三李四合體演出，以及狼人殺偶像「五堅情」陳零九等藝人獻聲表演外，也將施放近300秒、3000發的高密度煙火秀，融合國際最新施放方式，包含競技式燃放及意向性燃放，以270度的三大面景觀煙火，讓現場民眾瞬間沉浸在華麗的環繞煙火中。
時間：2021/12/31 18:00－2022/1/1
地點：台中麗寶Outlet Mall的第二停車場
煙火長度：約5分
主要卡司：曹雅雯、張三李四、五堅情、陳零九、邱鋒澤、黃偉晉、賴晏駒、婁峻碩等。
電視轉播：三立
「2022潭情說愛你 日月潭跨年晚會」
說到日月潭跨年，就不能不提到那水天一色的絢爛煙火，今年將於水社、伊達邵兩處潭面施放長達300秒的絢爛湖畔煙火，從晚上8點起有各大樂團、舞團及聲林之王韋喆、孫尤安Yoanna帶來表演。
時間：2021/12/31 20:00－2022/1/1
地點：水社碼頭
煙火長度：約5分
主要卡司：王韋喆、孫尤安等
「劍湖山-飛躍花Young摩天輪浮空煙火秀」
全球唯一「摩天輪浮空煙火秀」就在劍湖山，以摩天輪結合數百台無人機結合表演，共計施放488秒，相信已未演先轟動。除此之外，替煙火暖場的藝人也相當有看頭，包括麋先生、宇宙人、鹿洐人等樂團，以及歌手魏嘉瑩、王彙筑、黃霆睿、黃奕儒等。
時間：2021/12/31 19:00－2022/1/1 00:30
地點：劍湖山
煙火長度：8分8秒
主持人：曾甜、羅世棠
演唱會卡司：宇宙人、麋先生、魏嘉瑩、王彙筑等
「雲林禧螺SONG2022跨年晚會」
雲林的跨年晚會將在晚上6點半於西螺大橋西側高灘地登場，將由畢書盡、孫盛希、倪安東及麋先生MIXER等歌手輪番上陣，與民眾一起倒數迎接2022。
時間：2021/12/31 18:30
地點：雲林縣西螺大橋西側高灘地
煙火長度：約5分
主持人：曾甜、小胖羅世棠
主要卡司：W.m.l 李杰明、麋先生 MIXER、琳誼 Ring、九九、倪安東、BTOD、孫盛希、Bii畢書盡
「台南好YOUNG跨年演唱會」
做出市場區隔，台南更是徹底把12月活絡起來，從12/19起陸續舉辦三場演唱會，由動力火車、戴愛玲等人先行暖場，最後壓軸的12/31「好YOUNG跨年演唱會」在永華市政中心西側廣場與民眾一同倒數，當天更有艾怡良、閻奕格、林宥嘉、炎亞綸、周興哲、許含光等人帶來精采演出。
時間：2021/12/31 19:00-00:30
地點：台南市政府永華市政中心西側廣場
主持人：吳建恆、徐凱希
主要卡司：林宥嘉、炎亞綸、周興哲、艾怡良、閻奕格、李友廷、Karencici、？te壞特、B.T.O.D、高爾宣、婁峻碩、大支、許含光
「2022高雄跨年晚會」
全台唯一「雙舞台」就在高雄！這次為呼應台灣燈會雙場域，包括環抱愛河灣夜景的「高流舞台」以創作音樂才子為主，有棉花糖、Crispy脆樂團、李英宏、法蘭等；另一處「蓬萊舞台」則位於高雄港棧庫群，主打流行卡司，祭出蘇慧倫、安心亞、郭書瑤等三大女神。
時間：2021/12/31 19:30-2022/1/1 00:30
地點：「高流舞台」高雄流行音樂中心海風廣場、「蓬萊舞台」高雄港棧庫群
主要卡司：「高流舞台」李英宏、法蘭、Leo王、ØZI、蕭秉治、棉花糖、Crispy脆樂團、吾橋有水；「蓬萊舞台」陳零九+邱鋒澤、鼓鼓呂思緯、曾沛慈、陳芳語、炎亞綸、蘇慧倫、安心亞、郭書瑤，壓軸五佰＆China Blue。
電視直播：民視無線台、民視第一台、華視
「2022紫耀義大 樂享平安 跨年煙火秀」
高雄人歷年的跨年主場義大世界，獨家首演「冷焰驅動飛行器特效煙火」，還有尺玉煙花升級版「昇曲導付」花火特效，共888秒的大型藝術煙火，讓民眾就有如置身國外，一睹國際級絕美震撼煙火秀。
時間：2021/12/31 23:59
地點：義大世界大草坪區
煙火長度：約14分8秒
「2022屏東跨年K歌之夜」
把焦點轉到國境之南屏東，除了當天下午2點半舉辦文創市集，跨年K歌之夜邀請彭佳慧、韋禮安、魏如萱、孫淑媚等10組歌手輪番上場。另外，演出《海角七號》男主角的范逸臣更將帶來一連串熱門歌曲，讓民眾從下午一路玩到晚上。
時間：2021/12/31 19:30-00:30
地點：屏東千禧公園
主要卡司：芮德、高爾萱、孫淑媚、朱海君、吳獻、魏如萱、彭佳慧、韋禮安、范逸臣、玖壹壹等。
「花蓮太平洋觀光節跨年演唱會」
三天三夜不稀奇！花蓮太平洋觀光節跨年演唱會今年挑戰連唱6天6夜，於12月26日至明年1月1日在花蓮東大門廣場每天不同音樂主題，活動特別邀請重量級天王、天后歌手，帶來「全台最長」、「組數最多」且「含金量最高」的精彩演唱，包含金鐘、金曲、金馬、金音獎得主，本土天團等，最吸睛更包括的話題人物羅志祥也將獨家現身跨年夜，將復出秀留給家鄉花蓮。而30日及31日更有璀璨星空煙火秀，民眾可到花蓮免費看演唱會、欣賞煙火。
時間：2021/12/26－12/30 19:00－21:30；2021/12/31 20:00－2022/1/1 00:30
地點：花蓮市東大門廣場
主要卡司：羅志祥、周湯豪、陳勢安、鹹豬肉、鄭心慈、于子育、莫宰羊、溫以飛、田亞霍、吳汶芳、潘君侖
電視轉播：台視、MTV、洄瀾有線電視
「2022跨年煙火：台東跨年晚會」
台東今年齊聚實力派歌手陪大家跨年，由潘越雲、卓義峯、阿福等人，連續六小時的表演，要用美聲陪伴大家映接2022。
地點：台東舊站軌道草皮
時間： 20:30－00:30
主要卡司：潘越雲、卓義峯、阿福等，MATZKA及Suming舒米恩壓軸。