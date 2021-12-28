監製「甘味人生」 爆收回扣 前三立總監背信無罪定讞
三立電視節目部戲劇中心前總監項德純，被控在監製八點檔本土劇「甘味人生」期間，向製播公司「映畫傳播」收取每集5000元回扣，1年4個月共收取175萬5000元，涉嫌背信。一審獲判無罪，二審認定構成背信罪，逆轉判處6月，最高法院撤銷發回後，高院更一審今（27）日再判項女無罪確定。
記者潘千詩／台北報導
2021-12-28 14:16:49｜2021-12-28 14:17:08
更一審認為，無法證明映畫傳播交付項女的錢，已實質影響「甘味人生」的戲劇品質；而所謂「商譽」是社會群眾對公司的印象與外在評價，本質上為人格權而非《刑法》背信罪所欲規範保護之財產上利益，另本案也不足以認定，三立電視的財產因此受有損害，或有可預期的財產利益受損問題。
判決指出，項德純擔任三立節目部台灣台戲劇中心總監的時候，負責監控戲劇品質與進度，三立委請映畫傳播製播「甘味人生」，每集製作費131萬2500元。項負責替三立把關，卻以協助節省映畫節省製作費用作為名目，從2016年3月至2017年7月，向映畫收每集5000元回扣，由映畫匯進她的公公戶頭。
項德純坦承收錢，辯稱她幫製作人分擔編劇統籌，算是兼差，不是回扣，全劇品質未受影響，業務、置入也合作無間，三立並未受損。