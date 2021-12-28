病毒基因定序出爐！哈薩克空手道代表團「7人染Omicron」
中央流行疫情指揮中心宣布，今（28）日新增19例境外移入，0本土、0死亡；19例境外移入個案中，有1例為哈薩克亞錦賽空手道代表團選手，目前22團員中已有13人確診；另外，台灣再新增14例Omicron病例境外移入個案，其中有7例是從哈薩克返國的空手道代表團成員。
編輯中心/綜合報導
2021-12-28 14:34:39
指揮中心發言人莊人祥表示，目前台灣共攔截48例Omicron確診病例，今天再新增14例Omicron，其中4名美國、1名英國、1名義大利、1名德國；另有7名均為哈薩克境外移入的空手道代表隊選手。
指揮中心指出，這48例Omicron，以英美最多，接著是以空手道團為主的哈薩克，其它還有零星來自巴西、加拿大、史瓦帝尼、奈及利亞、德國，全數屬於突破性感染。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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