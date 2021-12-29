防疫旅館屢傳群聚　專家點名這件事一直沒做好

我是廣告 請繼續往下閱讀
然而稍有不慎，新冠肺炎就會蔓延。今年5月，桃園諾富特飯店同時收住一般旅客與居家檢疫機組員，導致多人染疫；12月初，桃園桃花園飯店疑因環境汙染，館內爆發交叉感染；12中旬，台北防疫旅館也傳出防疫旅館群聚。
詹長權接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，三起防疫旅館群聚事件共通的問題，就是通風一直都未改善，若能改善通風，就可以大量減少感染風險。
詹長權強調，防疫旅館每間房間內，都應具有單獨通風的能力，若是使用中央空調且無新鮮外氣將非常危險，應加裝HEPA（高效過濾空氣微粒）等級的濾材，並勤快更換與消毒通風管道，或是裝設二氧化碳監測器，「中央空調是很難消毒的一個系統」，當二氧化碳常維持超過800ppm，就代表消毒效果有限，還是要讓各房獨立通風。
詹長權也分享，若防疫旅館內無法開窗通風，應配置空氣清淨機，當確診者攜有病毒時，可藉由空氣清淨機降低空氣中的病毒濃度或是消滅病毒，不論是在防疫旅館或是居家檢疫者都可以這麼做。
當民眾檢疫期滿退房後，旅館應進行終期消毒作業，徹底清潔房間各處，詹長權特別點名「地毯」與「獨立空調」較容易被疏忽，應記得清消，且地毯容易造成飛沫感染，旅館不應使用或是應加強消毒。
詹長權建議，若是防疫旅館無法改善安全，政府可以考慮回歸一人一戶居家檢疫方案。另因應Omicron變異株傳播速度快，我國可以仿照新加坡等國，讓入境者在檢疫期間每日進行篩檢，盡早篩出確診者，阻斷隱形傳播鏈。
詹長權也提到，所有送餐、房務人員或是檢疫者，接觸時都可以戴上N95口罩降低感染風險。此外，邊境檢疫人員與防疫計程車、防疫旅館等人員應盡速施打第三劑，甚至可以縮短至4個月開打，當這些高風險族群都打完第三劑時，就可以進一步思考鬆綁管制措施。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。