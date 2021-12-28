下波換咖啡漲價？兩大業者按兵不動 黑金霸主「研議中」
小資族的2021年有點難過，最後一季各類美食餐飲紛紛宣佈漲價，最受民眾喜愛也最常吃的速食、連鎖小吃業者通通齊聲喊漲，連民生用品也擋不住漲幅而調漲價格。近期網友熱論「下一波要漲價的物品是什麼」時？答案曝光是咖啡後，又讓大家再崩潰一次。據悉產量佔全世界咖啡豆六成的巴西，目前咖啡豆非常短缺，尤其幾間市佔率極高的連鎖咖啡業者，也幾乎都有使用阿拉比卡豆，光11月就上漲140％。對此《NOWnews今日新聞》訪問各家咖啡業者，回應一一曝光。星巴克及85度C均表示目前沒有調漲打算，不過新「黑金霸主」路易莎則是保持低調，僅說「研議中」。
記者蕭涵云/綜合報導
2021-12-28 15:17:06
深受大家喜愛的星巴克，統一董座羅智先11月時受訪，便已霸氣承諾不會跟進漲價。他表示，雖然星巴克在經歷前兩季受到疫情的衝擊，也在第三季終於見到營業紅字。儘管如此，針對市場關心的餐飲業漲價議題，他仍掛保證表示，「賠錢還撐得住，辛苦的是員工，目前不會優先考慮漲價」。
而受封新一代黑金霸主的路易莎，則低調表示「路易莎皆使用阿拉比卡豆，因此的確面臨成本壓力問題，至於如何因應，尚在研議中」。對於漲價議題，雖有回應但話沒說死，已讓不少鍾愛路易莎的粉絲，既期待又怕受傷害。
分店眾多的85度C咖啡表示目前「無調整價格的規劃」。cama café及西雅圖咖啡目前尚未回應。