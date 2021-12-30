2021「五大國際要聞」！奧運熱血沸騰　這些國家政局驚變

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2020年拜登贏得了總統大選，但川普及他的支持者卻不滿意這個投票結果；他們聲稱拜登以非法手段「偷走了這場選舉」。2021年1月6日下午，川普支持者闖入國會大廈，立法人員與工作人員緊急疏散。一系列衝突最終造成5人死亡，超過140人受傷，事後，Twitter宣布「永久封禁」川普帳號。1月13日，美國眾議會通過對川普的彈劾案，成為史上首位遭2度彈劾的總統。2月13日，美國參議院的表決結果未通過2/3定罪門檻，於是宣布川普無罪。
2021年2月1日：緬甸政變
2021年2月1日，緬甸軍政府發動軍事政變，推翻贏得2020年選舉的全國民主聯盟（簡稱全民盟），並拘捕翁山蘇姬及總統溫敏。政變發生後，緬甸民眾發起街頭抗議，卻遭到軍事鎮壓，傷亡慘重，近上千平民遇害。2021接近尾聲，但緬甸各地的抗議行動並未休止。12月5日，示威者在仰光大道抗議，卻遭一輛軍用卡車衝撞遊行，至少3人重傷送醫。
2021年3月21至29日：「大排長榮」
船身長達400公尺的「長賜號」於2021年3月21在蘇伊士運河擱淺，橫斷紅海與地中海的交通往來，成為史上最嚴重的貨輪擱淺事故。蘇伊士運河主導全球貿易12%的商品往來、8%液態天然氣及約100萬桶原油。根據《勞合船舶日報》（Lloyd's List）指出，滯留一天就會打亂價值達96億美元的運輸價值。
長賜號於29日脫困後，被扣押在運河大苦湖（Great Bitter Lake）區域；直到與保險公司和船主達成賠償協議（具體金額並未公開），才於7月7日放行離開。
2021年7月23日：東京奧運
2020東京奧運因受疫情影響推遲了一年，終於在2021順利舉行這場運動盛會。但也因為疫情影響，東京奧運成了史上第一場沒有觀眾與掌聲的閉門奧運，隨團人員和記者也必須每天接受新冠病毒的檢測。奧運延期一年對日本的損失慘重，從贊助商、旅遊業、城市規劃等一系列有關行業都受到波及，不過也因為疫情時代，本屆奧運激起台灣人熱血沸騰觀賽的風氣，國內不少優質運動選手都被看見，且成績優異，非常值得喝采。
2021年9月11日：阿富汗撤軍
911恐怖襲擊的20周年，美國從阿富汗全面撤軍。與此同時，塔利班迅速奪回掌控權，阿富汗總統倉皇逃離。在首都喀布爾機場，阿富汗人前仆後繼試圖擠上飛機的場面成為國際焦點。9月7日，塔利班成立臨時政府，改國號為「伊斯蘭酋長國」。12月中旬，塔利班政府接受美聯社採訪時表示，塔利班已經改頭換面，將重視婦女及女童教育，且希望與其他國家保持良好關係。（實習編輯：王思琴）