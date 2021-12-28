罕病兒父：我無法陪伴你一生　但我會用一生陪伴你

新北市政府響應國際身心障礙者日活動，今（28）日舉辦「傑出身心障礙相關人士表揚大會」；同時照顧2名罕病兒的塗文芳說，「孩子，我無法陪伴你一生，但我會用一生陪伴你！」的肺腑之言，也讓坐在台下準備頒獎的新北市長侯友宜為之動容。
記者陳志仁／新北報導
2021-12-28 16:12:24
侯友宜表示，身心障礙者的主要支持力量通常源於家庭，但更需要政府與社會各界的協助，例如透過小作所等工作場域培養一技之長及自立能力，不僅能讓家屬安心，更實踐多元平等社會中每個人應盡的責任；期盼社會上能有更多人給予身心障礙者機會，時常想到這群人，讓他們在這塊土地上一起安居樂業。
模範身障者家屬塗文芳分享，么兒因粒線體缺陷發生在腦部較早發作，沒想到老大在國中畢業後，帶著老大到花東自助旅行，騎200公里快樂的行程後，回到家一個禮拜，也因粒線體缺陷在視神經，造成左眼幾乎看不見，右眼視力僅剩0.5；略帶哽咽的說，「孩子，我無法陪伴你一生，但我會用一生陪伴你！」
罹患小兒麻痺症、重度障礙的陳青琪，和視障先生擁有一對寶貝兒女，先生從事按摩業，陳青琪對於自身遭遇並不怨天尤人，反而充滿感恩；陳青琪感謝新北市開辦身障者樂活大學，讓她學習許多才藝，因此而進入校園分享生命故事，鼓勵並陪伴學生找到屬於自己的夢想與力量。
社會局身心障礙福利科長徐綺櫻指出，國際身心障礙者日活動主題是「平等參與、共創多元價值」，市府迄今設置31家小作所、14家日照中心、8處社區式居住以及32家身障機構，復康巴士639輛亦是全國最多；另有輔具超音速及遠距評估等服務，希望能夠為新北市17多萬名障礙者提供最優質的服務。