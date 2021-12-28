柯宋關係生變？宋楚瑜批敬老金覆議案：接受不然就辭職
國民黨與民進黨日前在台北市議會共同合作，推動《重陽節禮金致送自治條例》，將敬老金發放法制化。而台北市長柯文哲日前也以不符政治理念為由，向議會提出覆議。不過最終仍舊因為藍綠兩黨人數優勢下，覆議案遭到否決。對此前市府首席顧問、親民黨主席宋楚瑜今（28）日就在臉書上批評，表示覆議被否決，當前世界民主慣例處理的方式是「接受或辭職」。
記者丁上程／台北報導
2021-12-28 16:29:04
宋楚瑜在臉書上表示，近日來台北市議會也有爭議的大事發生，對於敬老金排不排富的問題，市議會與市政府鬧的很僵。台北市議會先表決發放不排富的敬老金，隨即市政府提出覆議，台北市議會又再度用多數票否決覆議案，「結果北市府卻表示，將轉送行政院把敬老金條例函告無效，發不發敬老金還不一定。」
宋楚瑜強調，覆議被否決，當前世界民主慣例處理的方式是接受或辭職，「如果民主遊戲規則大家都遵守著走，台灣民主自然不死。」宋楚瑜說，但當有人走完民主的遊戲規則後，如台北市政府還硬要照自己的性子走，「這才是台灣民主可能會死的重大危機。」
對此台北市政府發言人陳智菡回應，表示市府完全遵照現行民主制度、依法行政，「任何說市長行使覆議權未過就要下台的論述，恐怕都是對現行台灣民主政治體制存有錯誤理解。」陳智菡強調，在97修憲之前，行政院長必須經由立法院同意後任命，權力來源一部分是來自於立法院，若覆議又遭三分之二多數推翻，等於是喪失立法院的支持，才有下台負責或應即接受決議的問題。
陳智菡直言，縣市首長權力來源是來自於民選，市長只需要對市民負責，覆議案未過，僅代表府方立場與議會不同，市長為他的政策與理念向市民負責，不涉及下台問題。