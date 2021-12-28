舊集合住宅充電樁建置　議員：用電恐產生糾紛

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李中表示，基於溫室效應、減碳等環境保護議題，德國、荷蘭等國家已宣布自2025年起禁售燃油新車，賓士、福特等車廠也配合宣示自該年起不生產燃油汽車，電動車時代已然來臨，而集合式住宅，也因此遇到新興的用電問題。
李中說，目前多數的集合式住宅已開始預留4%-10%的車位可供電動車充電，由於用電量增加，台電要求該等住宅必須增加契約用電容量數額，平均電費將會增加，未持有電動車的住戶，恐怕會因此和電動車的持有用戶產生糾紛。
此外，舊大樓充電配置要汰換更是問題，因為汰換會新增設備購買費用，管理費有可能調漲，可以預見其他未持有電動車住戶的反彈。
李中指出，即將興建的新住宅，未來因應用電量增加，配電場所需要多大的空間設計，相關的建築規範也要未雨綢繆，讓建築業者以及既有大樓管委會有所遵循。
李中建議，由於電動車的增加攸關國家能源與環保政策，與其由各地方政府多頭馬車似地因應，不如由台電公司配合國家政策，負責相關的充電樁設置與經營，不但可以掌握用電量，也能具體調配能源與節能，讓能源獲得最有效率地使用。
經發局指出，為因應未來使用電動車民眾的快速成長增加需要，台電公司目前針對集合住宅電動車推出「專設1戶」，也就是地下停車場專設1電表箱，專供電動車充電使用，另台電公司除推廣專設1戶1電表的專案外，也同時搭配電能管理系統（EMS），維持供電穩定及保障集合住宅用電安全。