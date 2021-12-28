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國民黨指溫柔堅定都是假　林靜儀反批顏人前綿羊人後野狼

▲林靜儀今早由前交通部長林佳龍陪同掃街，之後回應「假溫柔」指控。（圖／林靜儀競選總部提供，2021.12.28）
▲林靜儀今早由前交通部長林佳龍陪同掃街，之後回應「假溫柔」指控。（圖／林靜儀競選總部提供，2021.12.28）

記者顏幸如/台中報導

2021-12-28 16:29:39｜2021-12-28 16:45:43

國民黨今公開中二選區民進黨立委補選候選人林靜儀飆罵官員的影片，挖苦她溫柔堅定的形象都是假的。林靜儀回擊強調「站在不公不義面前不必溫柔」，並批對手顏寬恒「人前扮演溫馴綿羊、人後是吞噬國家資源的大野狼。」

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國民黨今（28日）公佈台中市第二選區立委補選民進黨候選人林靜儀於上屆不分區立委任內，在南投縣召開協調會時疑因沒有共識、大聲罵官員的影片，痛批她「溫柔形象都是假的」。

林靜儀得知後，表示自己「對弱勢苦難平凡民眾是溫柔，對不公不義非常堅定。在立法院就是要為民眾據理力爭，面對不公不義，有責任守護被侵占土地的民眾、堅強捍衛他們的權益，才是應有的態度。」

她並反批顏寬恒：「你質詢台中港105號碼頭，語氣非常的和緩啊！但你後來取得了什麼？不要人前扮演一隻溫馴的綿羊、人後是吞噬國家資源的大野狼。」

▲國民黨出示民進黨台中市民代服務處多間「疑似違建」，畫面顯示多是透天屋頂加蓋。（圖／國民黨提供，2021.12.28）
▲國民黨出示民進黨台中市民代服務處多間「疑似違建」，畫面顯示多是透天屋頂加蓋。（圖／國民黨提供，2021.12.28）
基進黨組織部主任李雨蓁也在臉書聲援，指「難道溫柔就只能是溫良恭儉的樣子？難道要像中國國民黨的立委張育美喊著「『lulu I love you』才叫溫柔？」

李雨蓁說：「溫柔是我們用強悍的態度，去面對任何惡意的攻擊，因為我們有必須守護的人事物。當法規制度不完善導致人民遭遇困難、當鄉親對我們有期待與託付、當我們努力推動改革時，遭遇怠慢消極保守的官員，難道不值得動怒嗎？」

對於國民黨指民進黨在台中的服務處，多達8處「疑似違建」，依出示的畫面，大多是透天厝頂樓鐵皮加蓋，其中陳柏惟就佔了3處。對此李雨蓁表示：「柏惟這幾間服務處都是租的，中國國民黨針對租屋族攻擊，並無法逃避顏寬恒擁有大批房產，且佔用國有地蓋豪宅的事實。如此荒謬的打法，只會更凸顯這是一場紈絝子弟對上平民百姓的立委選舉。」

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