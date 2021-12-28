國民黨指溫柔堅定都是假　林靜儀反批顏人前綿羊人後野狼

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林靜儀得知後，表示自己「對弱勢苦難平凡民眾是溫柔，對不公不義非常堅定。在立法院就是要為民眾據理力爭，面對不公不義，有責任守護被侵占土地的民眾、堅強捍衛他們的權益，才是應有的態度。」
她並反批顏寬恒：「你質詢台中港105號碼頭，語氣非常的和緩啊！但你後來取得了什麼？不要人前扮演一隻溫馴的綿羊、人後是吞噬國家資源的大野狼。」
基進黨組織部主任李雨蓁也在臉書聲援，指「難道溫柔就只能是溫良恭儉的樣子？難道要像中國國民黨的立委張育美喊著「『lulu I love you』才叫溫柔？」
李雨蓁說：「溫柔是我們用強悍的態度，去面對任何惡意的攻擊，因為我們有必須守護的人事物。當法規制度不完善導致人民遭遇困難、當鄉親對我們有期待與託付、當我們努力推動改革時，遭遇怠慢消極保守的官員，難道不值得動怒嗎？」
對於國民黨指民進黨在台中的服務處，多達8處「疑似違建」，依出示的畫面，大多是透天厝頂樓鐵皮加蓋，其中陳柏惟就佔了3處。對此李雨蓁表示：「柏惟這幾間服務處都是租的，中國國民黨針對租屋族攻擊，並無法逃避顏寬恒擁有大批房產，且佔用國有地蓋豪宅的事實。如此荒謬的打法，只會更凸顯這是一場紈絝子弟對上平民百姓的立委選舉。」