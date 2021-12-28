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糖醋醬勁敵？麥當勞「BTS肯瓊醬」明開賣　鐵粉敲碗成功

▲麥當勞糖醋醬人人愛，但糖醋醬的勁敵「肯瓊醬」明開賣，持續賣到明年1月23日，售完為止，鐵粉敲碗成功。（圖/記者陳雅雲攝）
▲麥當勞糖醋醬人人愛，但糖醋醬的勁敵「肯瓊醬」明開賣，持續賣到明年1月23日，售完為止，鐵粉敲碗成功。（圖/記者陳雅雲攝）

記者蕭涵云/綜合報導

2021-12-28 16:45:06｜2021-12-28 17:24:28

還記得一上市便引發搶購熱潮的麥當勞「BTS套餐」嗎？其中大家最驚豔的「肯瓊醬」越吃越涮嘴，連糖醋醬鐵粉也忍不住變心，簡直撼動長青醬料的稱霸地位差點不保。新歡的龐大粉絲們總算敲碗成功，台灣麥當勞證實2021跨年前「BTS肯瓊醬」已從韓國直送抵台，明（29）日驚喜回歸販售！期間限定供應至明年1月23日（或售完為止），鐵粉們務必手刀開搶！

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▲鐵粉敲碗成功！韓國直送「肯瓊醬」驚喜回歸，勁敵來襲，糖醋醬地位不保了嗎？（圖／台灣麥當勞提供）
▲鐵粉敲碗成功！韓國直送「肯瓊醬」驚喜回歸，勁敵來襲，糖醋醬地位不保了嗎？（圖／台灣麥當勞提供）
麥當勞經典夢幻組合麥克雞塊搭糖醋醬的最強勁敵，正韓口味「肯瓊醬」來勢洶洶，濃郁酸甜、微辣帶勁，短暫於BTS套餐現身，便已圈粉無數。如今粉絲們真的敲碗成功了！台灣麥當勞宣布「肯瓊醬」，自12月29日起至明年1月23日止（或售完為止）震撼回歸。

▲明天開始吃麥當勞麥克雞塊，有四種口味沾醬可選囉。（圖／台灣麥當勞提供）
▲明天開始吃麥當勞麥克雞塊，有四種口味沾醬可選囉。（圖／台灣麥當勞提供）
回歸期間只要購買麥克鷄塊套餐或單點，便有四款沾醬口味任你選！除了經典糖醋醬、必吃肯瓊醬外，「蜂蜜芥末醬」與「泰式香辣醬」，也別忘記嚐嚐看，吃醬配麥克雞塊才是正統（大誤）。

▲蕈菇滿福系列早餐也回歸。（圖／台灣麥當勞提供）
▲蕈菇滿福系列早餐也回歸。（圖／台灣麥當勞提供）
同樣限時回歸的還有蕈菇滿福系列早餐蕈菇青蔬滿福堡、蕈菇香鷄滿福堡或蕈菇無敵豬肉滿福堡加蛋，淋上濃郁切片蕈菇醬，搭配太陽蛋或香煎豬肉，自12月29日起至明年2月22日限時回歸囉。

麥當勞APP「隨買店取」還推出麥克鷄塊、麥脆鷄腿大份量團購優惠，自12月29日起購買如10塊麥克鷄塊原價104元，10份量購價只要920元，每組現省120元，相當於88折。要開派對一次吃個滿足，或分次、跨店領取，自己享用或轉贈親友都可以。

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