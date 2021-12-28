寶島伴手禮旗艦店啟航 糕餅國家隊行銷全世界

疫情導致邊境管制，國外觀光客進不來，台灣糕餅及伴手禮營業額大受衝擊。為主動出擊，中華民國糕餅公會全國聯合會今天舉辦「寶島伴手禮旗艦店」啟動儀式，理事長周子良說，觀光客進不來，我們要設法走出去，將加大數位轉型行銷力度，讓台灣餅行銷全世界。經濟部商業司長蘇文玲表示，盼能藉此擴大銷售量及提振產業品牌。





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中華民國糕餅商業同業公會全國聯合會與商業發展研究院上午在台中市全國大飯店舉辦「寶島伴手禮旗艦店」啟動儀式，經濟部商業司長蘇文玲表示，為協助疫情期間受創的糕餅業，擴大銷售量及提振產業品牌，希望透過寶島伴手禮旗艦店計畫，協助產業整合行銷，結合各品牌的明星商品一同加入，讓消費者有一站購足的滿足感，並加強業者在營運及數位行銷的力道，發展數位科技整合平台。





▲寶島伴手禮旗艦店啟航，將率領糕餅業優質品牌組成國家隊，行銷全世界。（圖／記者金武鳳攝，2021.12.28)

中華民國糕餅公會全國聯合會理事長周子良說，近2年來因為疫情衝擊，糕餅業銷售額大幅衰減，目前雖然疫情和緩，國旅商機恢復，但糕餅業的伴手禮採購，國外觀光客佔比很大，如今國外觀光客進不來，我們一定要設法走出去，感謝商業司支持這項寶島伴手禮旗艦店計畫，透過加大數位轉型及行銷升級力度，盼能恢復台灣糕餅業及伴手禮商機，讓糕餅伴手禮國家隊行銷全世界。





商研院副院長張皇珍指出，去年台灣糕餅業產值達新台幣259億元，根據商研院調查顯示，糕餅是最能代表台灣文化與優勢的產品之一，近2年來在輔導過程也看見業者深厚的產品工藝與無限的創新力，外觀及包裝造型更多元吸睛，未來希望協助業者打造新品牌策略，為產業創造更大利潤。





▲寶島伴手禮旗艦店啟航，將率領糕餅業優質品牌組成國家隊，行銷全世界。（圖／記者金武鳳攝，2021.12.28)

「寶島伴手禮旗艦店」啟動後，周子良表示，首波將於明年1月20日起2天，率領20家業者參加香港貿發局舉辦的「美食主題路演活動」，將台灣優秀糕餅產品提供給香港及亞洲市場代理商，進行線上買家配對，後續還有一系列輔導及展銷活動，歡迎更多台灣業者加入國家隊。



