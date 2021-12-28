HBL／我們晉級了！南湖隔3年返8強 最矮連容纓轟最高分
「我們晉級了！等了3年！」南湖女籃教頭「小乖」孫韻筌賽後一吐怨氣大喊，南湖高中今(28)日在外卡戰以84:82擊敗永平高中，相隔3屆重返HBL8強行列，身高僅155公分的高二後衛連容纓攻下全場最高25分，也是個人新高。
記者鍾東穎/高雄報導
2021-12-28 17:03:21
南湖上屆止步外卡戰，孫韻筌表示不想在此重蹈覆轍，「我不緊張但很緊繃，很謹慎地看待這場比賽，就算拉開雙位數領先還是很小心。」南湖首節打完以24:17佔上風，第三節更製造大局一度超過20分領先。
不過最後南湖才贏2分，讓孫韻筌直言，「這場也看的出來我們板凳深度不深，最後連失8分被追近，也是下階段我們主要要調整的。」但她也肯定這批孩子的努力，「可以看到他們的企圖心，是他們想要才能贏球。」
南湖本屆多為乙組球員，孫韻筌坦言，「球員普遍抗壓性低，但他們肯聽話、肯去做去拚才有今天，他們會懷疑自己做不到，我用團隊力量去鼓勵他們。」
此役贏球功臣連容纓雖是全隊最矮，但卻相當有破壞力，「想起去年在這輸球，今年不想再輸，賽前喊話今天非贏不可，就算第三節拉開，還是提醒自己還有一節打不要被反撲。」挺進8強後目標已達成，「繼續加油不要讓人看不起。」