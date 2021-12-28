南科初登場國際半導體展　搶攻全球半導體商機

我是廣告 請繼續往下閱讀
而這次南科管理局集結6家園區廠商，參展廠商中佑精密材料是台灣首家3D列印用金屬粉末的製造商，採用真空氣體霧化技術，生產出高純淨度的金屬粉末，聚焦運用在金屬積層製造、生醫、航太、半導體產業上。立創光電透過半導體、光電、影像光譜三大核心技術的開發與整合，提供多領域的分析與應用，跨足太陽光電、生醫光電、面板、傳產、半導體與microLED，近年來更成為臺灣唯一有太空太陽能電池/模組製程及量測分析經驗的廠商。
建佳科技專注在自動化設備設計開發、工業4.0系統整合及提供軟硬體技術整合的解決方案，同時也具有豐富的CNC加工相關知識及經驗。台灣昭和電工，母公司為日本昭和電工材料株式會社，主要產品為用於晶圓製程中的半導體用研磨材料，及用於5G、先進駕駛輔助系統、人工智慧等應用的高機能銅箔基板之生產製造。
統新光訊為生產精密光學元件，以及高密度分波多工器關鍵元件薄膜濾光片之專業廠商。鑫科材料為中鋼集團一份子，致力於光電與生醫產業所使用之特殊合金，產品包含薄膜濺鍍製程用靶材，應用範圍擴及光記錄媒體、液晶面板、觸控面板、半導體封裝、裝飾鍍膜等。
除了台積電、聯電的持續擴廠，英特格、默克、華邦等國際大廠近期也在南科投入百億元以上的投資，在政府大南方、大發展計畫中，南部科學園區定位為最重要的產業聚落。歡迎各界在展覽期間前來南港展覽館一窺南科半導體廠商尖端量能，也歡迎廠商加入南科半導體大軍行列，共同邁向世界之巔。