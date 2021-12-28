COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

南科初登場國際半導體展　搶攻全球半導體商機

▲科技部南科管理局集結6家園區廠商，聚焦特殊材料、太陽光電、自動化設備、精密光學，以及特殊合金等領域，首次在今（28）日登場的2021國際半導體展強勢亮相。（圖／南科管理局提供）
▲科技部南科管理局集結6家園區廠商，聚焦特殊材料、太陽光電、自動化設備、精密光學，以及特殊合金等領域，首次在今（28）日登場的2021國際半導體展強勢亮相。（圖／南科管理局提供）

記者許家禎/台北報導

2021-12-28 17:09:42｜2021-12-28 17:10:54

南部科學園區在台積電5奈米、3奈米等先進製程落腳，與聯電加碼擴充產能後，已是世界上重要的半導體產業聚落，為協助園區半導體相關企業行銷市場，科技部南科管理局集結6家園區廠商，聚焦特殊材料、太陽光電、自動化設備、精密光學，以及特殊合金等領域，首次在今（28）日登場的2021國際半導體展強勢亮相。

我是廣告 請繼續往下閱讀
南部科學園區指出，台灣半導體產業在全世界扮演舉足輕重的地位，晶圓代工與半導體封測在全球市佔率皆為第一。隨著新冠肺炎疫情加速全球數位經濟發展，帶動遠距工作、醫療、娛樂的商機，在徹底改變人們生活模式之際，也奠定了台灣半導體產業的戰略地位。

而這次南科管理局集結6家園區廠商，參展廠商中佑精密材料是台灣首家3D列印用金屬粉末的製造商，採用真空氣體霧化技術，生產出高純淨度的金屬粉末，聚焦運用在金屬積層製造、生醫、航太、半導體產業上。立創光電透過半導體、光電、影像光譜三大核心技術的開發與整合，提供多領域的分析與應用，跨足太陽光電、生醫光電、面板、傳產、半導體與microLED，近年來更成為臺灣唯一有太空太陽能電池/模組製程及量測分析經驗的廠商。

建佳科技專注在自動化設備設計開發、工業4.0系統整合及提供軟硬體技術整合的解決方案，同時也具有豐富的CNC加工相關知識及經驗。台灣昭和電工，母公司為日本昭和電工材料株式會社，主要產品為用於晶圓製程中的半導體用研磨材料，及用於5G、先進駕駛輔助系統、人工智慧等應用的高機能銅箔基板之生產製造。

統新光訊為生產精密光學元件，以及高密度分波多工器關鍵元件薄膜濾光片之專業廠商。鑫科材料為中鋼集團一份子，致力於光電與生醫產業所使用之特殊合金，產品包含薄膜濺鍍製程用靶材，應用範圍擴及光記錄媒體、液晶面板、觸控面板、半導體封裝、裝飾鍍膜等。

除了台積電、聯電的持續擴廠，英特格、默克、華邦等國際大廠近期也在南科投入百億元以上的投資，在政府大南方、大發展計畫中，南部科學園區定位為最重要的產業聚落。歡迎各界在展覽期間前來南港展覽館一窺南科半導體廠商尖端量能，也歡迎廠商加入南科半導體大軍行列，共同邁向世界之巔。



關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
父母可同時請領育嬰留職停薪津貼，您贊成嗎？

父母可同時請領育嬰留職停薪津貼，您贊成嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀