中市員警公發配件不符需求　議員：立即檢討

台中市基層員警勤務服裝及配件編列 5000 多萬，卻不符基層員警實穿需求，台中市議會今 (28) 日進行市府總預算第二讀會，民進黨市議員江肇國、蔡耀頡、何敏誠、謝明源、李天生指出，員警裝備每年配發一人一套，其中勤務鞋因不好穿而員警捐至非洲做愛心，肯定員警們的熱誠愛心，但也顯見預算沒有發揮應有的成效，呼籲警察局立即檢討，思考更靈活的預算執行模式，也不排除讓員警自行採購、申請補助。

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江肇國表示，基層員警勤務服裝及配件連年編列 5000 多萬，明年度以每人 7883 元，計 6559 人共編列 5379 萬。但實際上，員警們搜集勤務鞋捐至非洲做愛心，或上網詢問兜售，或閒置在家等著丟棄，肯定員警們的愛心，但也顯示了勤務鞋並不符合員警們透氣合腳、輕便舒適、防水止滑等需求，警察局應就員警服裝的配發改革，讓預算可以彈性執行達到成效。

江肇國表示，警察局統一配發給員警的裝備，並非每一年都會損壞到不堪使用，但預算書卻連年編列，應該思考彈性改善的做法，思考改行兩年、三年編列一次，並了解員警需求，採購更高等級的裝備，或開放若干項目讓員警們自行採購再申請定額補助；而非無視員警的需求，讓這筆預算無法發揮作用。

江肇國強調，基層員警執勤辛苦且隨時有突發狀況，好跑的鞋子及好穿的配件是必須的，期待警察局的改善方案能夠讓員警們有最合穿的服裝。

警察局說，警察局依據「內政部警政署警察服裝品項、預算單價及最低使用年限一覽表」規定，每人每年配發勤務鞋 1 雙，經查同仁平時服勤、常訓時均有穿著需求，警察局每年採購勤務鞋 1 雙，符合規定及實際使用需求。

此外，員警勤務鞋規格是由內政部警政署邀請專家學者統一訂定規格， 109 至 110 年度警察局採警政署委託台灣銀行的共同供應契約辦理採購，其廠商均經評選決定，採購品具全國一致性，鞋款計有「戰鬥靴」、「皮質運動鞋」、「牛皮與紡織組合運動鞋」、「男綁帶式皮鞋」、「男黏帶式皮鞋」、「女綁帶式皮鞋」及「女不綁帶式皮鞋」 7 款式，明年度將再新增「透氣網布運動鞋」供選擇，期能滿足同仁實際使用需求。