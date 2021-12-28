南天宮「關公分享愛」公益活動 首發錢母及千份福氣袋

疫情衝擊各行各業，過去一年不少人過得很辛苦。台中南天宮主委吳光雄表示，迎接2022年新的一年，希望帶給大家新年新氣象，財運、好運、福氣旺旺來。為此，將於111年元1月2日舉辦「關公分享愛，讓您福氣旺旺來」公益活動，首發10元錢母及一千份「福氣袋」愛心物資。





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南天宮是中部人信仰中心，創立70年來，秉持關聖帝君行善濟弱精神，長年佈施白米、送愛到偏鄉關懷弱勢學童、低收入戶等真正需要幫助的人。因為近2年來疫情衝擊各行各業，不少人失業，民生經濟受影響，南天宮決定寒冬送暖，繼去年發放「福氣箱」給民眾討吉利，今年於111年元月2日發放一千份福氣袋，當天也將首發10元錢母。屆時開放大家排隊領取 ，送完為止。





▲台中南天宮將於明年元月2日辦「關公分享愛」公益活動 ，首發10元錢母及千份福氣袋。（圖／南天宮提供）

吳光雄表示，福氣袋裡備有平安米、平安麵、麥片等民生物資，希望給大家呷平安，討吉利，迎接新的一年。由於數量有限，鑑於去年領取福氣箱人潮大排長龍，南天宮呼籲民眾注意防疫，口罩要全程配戴，並且注意排隊秩序。





南天宮主奉關聖帝君，為商界尊崇的驅邪招財守護神，有「武財神」稱譽，信眾認為可招財並助事業發達。南天宮表示，因為疫情關係，到南天宮補財庫與點帝君燈、財神燈、求發財金信徒，較往年多出一倍，因應需求，除了原有的十萬財庫、百萬財庫，今年更增加了千萬財庫供民眾選擇，希望新的一年人人都能財庫滿滿。





此外，南天宮虎年春節舉辦系列活動，除夕晚上將發送50元錢母、大年初一早上10時發放「帝錢」，限量2000個，送完為止。另正月初一至初五素粽「解結頭」，「鑽轎腳」祈求前途光明、事業順利。大年初四接財神，這一天補財庫最靈驗。相關活動詳至台中南天宮官方網站：https://www.tcntg.org/，台中南天宮官方臉書粉絲團：https://www.facebook.com/tcntg/。台中市東區自由路三段309號，04 2211 1281



