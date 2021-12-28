印尼新二代家境困苦力爭上游 錄取台大醫學系朝夢想前進
《四方報》報導，台灣大學「希望計畫」放榜，其中，嘉義女中的新住民之女劉玉華錄取台大醫學系，家中經濟拮据的她平時要協助照顧臥病在床的父親，每天通勤兩小時到學校，並把握剩餘時間讀書，儘管生活困苦仍不改對生活的熱情，立志要當一個有溫度的醫者。
記者李芷涵/綜合報導
2021-12-28 19:21:03
綜合媒體報導，就讀嘉義女中的劉玉華住在嘉義縣中埔鄉沄水村，她的媽媽是印尼新住民，父親長年臥病在床，哥哥則領有身心障礙手冊，一家人靠政府補助及母親打零工勤儉度日，家中沒有自來水和熱水器，冬天也需要燒水洗澡，生活較為困苦。為了照顧臥床的父親，劉玉華每天通勤2個小時上學，再善用剩餘的時間讀書，憑藉優異表現領取獎學金。
此外，劉玉華也利用獎學金於高一寒假參加志工團到泰北偏鄉進行服務，服務期間，偏鄉居民樂觀的生活態度展現出十足的生命韌性；再加上她國中時讀過一本書，書中一句話「生命有許多可能，只要撐住奇蹟就會發生」皆讓她深受啟發，立志要當個有溫度的醫者，把希望帶給有需要的人。皇天不負苦心人，她如今也錄取台大醫學系，朝夢想更近一步。
校方表示，劉玉華雖然出身貧苦但積極向學，同時擔任幹部、熱衷參與學校活動，並樂於指導同學課業，在學校贏得好人緣。此外，她也擔任輔導室志工參與各項扶弱募款活動，並在疫情停課期間錄成語小故事給偏鄉弱勢兒童作教材。校長蔡枳松也表示，將繼續協助她爭取獎學金，資助其念大學的學費。