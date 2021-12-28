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HBL／錦和不思議！初次挑戰甲級　錦和翻過東山晉級8強

▲錦和高中首次挑戰甲級就一路過關斬將，持續推進隊史最佳紀錄挺進8強。（圖／高中體總提供）
▲錦和高中首次挑戰甲級就一路過關斬將，持續推進隊史最佳紀錄挺進8強。（圖／高中體總提供）

記者鍾東穎/高雄報導

2021-12-28 18:34:41

隊史首次挑戰HBL甲級殿堂，錦和高中一路從資格賽過關斬將，今(28)日外卡最終戰以76:70在延長賽中勝出，搭上8強列車，中斷東山高中連5年晉級紀錄，本屆最菜教頭、錦和主帥張立杰直呼不可思議，投進關鍵罰球的黃書恩也笑說，在美夢裡不想醒。

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錦和近年都在乙級打拚，今年決定挑戰甲級，主帥張立杰年僅25歲，上屆回到母校泰山高中擔任助教，並嚐到冠軍滋味，如今到錦和站上第一線，成為本屆年紀最輕的菜鳥教頭，今天外卡戰，已晉級北上的泰山整隊也守在轉播前位昔日戰友加油。

此役打得相當膠著，正規賽最後1分鐘，錦和前鋒謝峻承投進反超三分球，但卻讓東山主將潘建宏放進2分超前，倒數1.3秒，東山犯規，錦和「秘密武器」黃書恩兩罰中一，無緣絕殺比賽，兩隊進入延長賽。

▲錦和高中黃書恩。（圖／高中體總提供）
▲錦和高中黃書恩。（圖／高中體總提供）
延長賽你來我往，關鍵時刻又是黃書恩，剩下44秒先是漂亮「三分打」讓錦和拿到2分領先，東山投不進只能祭出犯規戰術搶時間，黃書恩再次站上罰球線，這次兩罰穩穩投進，也撲滅東山反撲火焰。

「我都可以把比賽帶進延長賽了，所以最後面兩罰手不抖了。」黃書恩笑說太緊張才錯失絕殺罰球。黃書恩在複賽開打前的周六受傷左腳骨裂，前5戰都不能打，錦和苦吞5連敗落入外卡。

約只休了7天的黃書恩，昨天錦和外卡首戰吃止痛藥上場，打了16分鐘繳出7分，今天賣命出戰29分鐘貢獻全隊次高17分，第四節還一度和對手碰撞痛到下場休息，但他不想讓此役變成高中最後一戰，「不痛了就上去，打到沒在管時間。」

黃書恩坦言複賽前在友誼賽受傷，「痛到當場倒在場上哭，想說完蛋了，祈禱不要太嚴重，結果是骨裂。」張立杰也想著這1個月圍繞他練的戰術可能要報銷了，但所幸「沒裂很大，很感謝教練和防護員幫忙復健。」

「從資格賽一路晉級都跟隊友說像是在作夢，加上今天已經第3次了，不想醒也不要醒。」黃書恩難掩興奮之情，張立杰也直呼，「不可思議！很夢幻！沒想過能走到這，原本目標12強能到這，球員和我都沒有壓力。」
 

▲錦和高中教練張立杰。（圖／高中體總提供）
▲錦和高中教練張立杰。（圖／高中體總提供）

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