HBL／錦和不思議！初次挑戰甲級　錦和翻過東山晉級8強

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此役打得相當膠著，正規賽最後1分鐘，錦和前鋒謝峻承投進反超三分球，但卻讓東山主將潘建宏放進2分超前，倒數1.3秒，東山犯規，錦和「秘密武器」黃書恩兩罰中一，無緣絕殺比賽，兩隊進入延長賽。
延長賽你來我往，關鍵時刻又是黃書恩，剩下44秒先是漂亮「三分打」讓錦和拿到2分領先，東山投不進只能祭出犯規戰術搶時間，黃書恩再次站上罰球線，這次兩罰穩穩投進，也撲滅東山反撲火焰。
「我都可以把比賽帶進延長賽了，所以最後面兩罰手不抖了。」黃書恩笑說太緊張才錯失絕殺罰球。黃書恩在複賽開打前的周六受傷左腳骨裂，前5戰都不能打，錦和苦吞5連敗落入外卡。
約只休了7天的黃書恩，昨天錦和外卡首戰吃止痛藥上場，打了16分鐘繳出7分，今天賣命出戰29分鐘貢獻全隊次高17分，第四節還一度和對手碰撞痛到下場休息，但他不想讓此役變成高中最後一戰，「不痛了就上去，打到沒在管時間。」
黃書恩坦言複賽前在友誼賽受傷，「痛到當場倒在場上哭，想說完蛋了，祈禱不要太嚴重，結果是骨裂。」張立杰也想著這1個月圍繞他練的戰術可能要報銷了，但所幸「沒裂很大，很感謝教練和防護員幫忙復健。」
「從資格賽一路晉級都跟隊友說像是在作夢，加上今天已經第3次了，不想醒也不要醒。」黃書恩難掩興奮之情，張立杰也直呼，「不可思議！很夢幻！沒想過能走到這，原本目標12強能到這，球員和我都沒有壓力。」