高雄「移路相伴」特展開跑　議員感謝移工對台貢獻

我是廣告 請繼續往下閱讀
他也指出，東港印尼海員同鄉聯誼會會長致詞時，特別提到台灣對境內漁工有足夠勞動保護，但對於遠洋漁船的境外聘雇漁工，仍有很多需要補足之處；屏東印尼同鄉聯誼會、台灣國際家庭互助協會則表示，就業服務法中規範漁工、看護工原則不得轉換雇主或工作的限制，非常不公平，應該要重新檢視這條規定。
為了推動博物館的友善平權，吸引多元族群入館參觀，勞博館與1095文史工作室共同合作推動這次特展，進行高屏地區多處移民、移工生活地景的訪調，並記錄非政府組織工作者如何站在前線陪伴移民工的歷程。展場依高雄、屏東四大移民工生活區域進行劃分，包括港口區、加工出口區、高雄市區、屏東市區，讓進館的民眾、尤其是移工與新住民朋友能先選擇自己熟悉的生活區域觀展，期待大眾能從特展中，看見這群來台打拼的朋友們的需求、權益，及非政府組織陪伴他們的日常百態。
林于凱表示，此次特展記錄了NGO工作者在協助移工生活中，所體驗到的種種現象，例如：冬天募集冬衣，會收到各種原味私密的內衣，這對物資募集的團體造成不小困擾；也有移工團體想租借房舍，來進行休假時的宗教團聚場所，卻屢遭屋主拒絕的狀況。此外，移工的詞曲創作，歌詞中提到對於疫情期間，家庭破產、被隔離的情感、對於遠方親人被疫情帶走的感傷，最令他感到揪心。他表示，參觀這次特展後充分感受到策展單位的用心，推薦大家揪團來看展。