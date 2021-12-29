HBL／羅羽翔8抄截準大三元 高苑退治平靠外卡晉8
HBL 12強高雄複賽外卡最終戰，地主高苑工商今(28)日以84:71擊敗治平高中，收下本屆8強最後一張門票，高苑隊長羅羽翔繳出18分11助攻8抄截「準大三元」，新科教頭梁有勝認為子弟兵有4強實力，多打1場有其幫助。
記者鍾東穎/高雄報導
2021-12-29 15:06:38
高苑前三節得分都超過20分大關，老早拉開雙位數領先，全隊5人得分上雙，最終以13分之差獲勝，8強門票穩穩到手，梁有勝認為，此役贏球是賽前功課有做好，達到預期成效。
梁有勝說，「多打一場很好，經過這場洗禮，讓小朋友成長，心態會不一樣，別人看我們有四強實力，但我們卻落到外卡，心態很重要，你不努力也沒用，通過這場讓他們想得更清楚。」
羅羽翔很樂觀，笑說多打一場還有轉播很好，不擔心輸球，今天只差2抄截就能達成另類「大三元」，可惜5犯提早畢業，「去年預賽對治平也有7抄截接近大三元，國中打宜蘭復興就有大三元經驗。」
羅羽翔今天攻下全隊最高18分，但三分球7投皆墨，他表示這是他下階段要努力的方向，「要加強外線，今天教練給我很多空檔，但我都沒把握。」想進4強但話先不說太滿，努力一步一步來。