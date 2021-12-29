跨年夜最想去哪HIGH？「這裡」萬年不敗　Home趴也入榜

根據調查，從網友討論中，以「台北」跨年受到最多熱議，而其中最受矚目的莫過於台北101的煙火，如有網友提問「站哪裡可以看到101煙火？」，引來許多經驗分享「推彩虹河濱公園，很清楚」、「躺在四四南村的草坪仰望」等，也有煙火老司機認為「台科大」地點距離較遠，但整個101一清二楚，獲得不少人認同。從以上討論可以看出，選在台北跨年的民眾，都希望能找到自己的「皇帝位」，盡覽華麗震撼的101煙火。
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看完縣市大車拚之後，到底現在跨年流行怎麼玩呢？根據網路調查，跨年行程仍是「看演唱會」最受歡迎，其中睽違12年重返台北舞台演唱的梁靜茹更是成為眾人焦點，網友紛紛表示「可以聽到現場唱上次新發的專輯，我一定去」、「我南部人，我要衝台北看了」，情歌天后的魅力果真不容小覷。
接著，排名第二的就是看煙火迎新年，像是預計在淡江大橋盛大展開的煙火秀，是全台首見的「跨河煙火」，施放範圍長達1公里，等同2倍101大樓高度，煙火施放將持續1314秒，象徵「一生一世就愛你」的寓意，也讓網友直呼好浪漫。
不過另一方面，有部分民眾表示跨年夜「出門好擠」、「外面好冷」，也有人提到「防疫要緊」，應盡量避免群聚場合，因此改選擇在家跨年，認為「在家收看演唱會與煙火直播就好」。此外，也有網友表示在室內就是要開趴殺時間，如「包棟民宿一起嗨啊」、「打麻將是個好主意」、「桌遊首選阿瓦隆，超殺時間」等，希望和親友們熱熱鬧鬧的玩。不管你的跨年身在何處，又或者還沒想好，不妨參考網友們的行程，把握最後倒數幾天，規劃出最適合自己的完美行程吧！