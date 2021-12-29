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跨年夜最想去哪HIGH？「這裡」萬年不敗　Home趴也入榜

▲網友熱議的跨年縣市與跨年行程，第一名竟依然是「台北跨年」。（圖／記者吳宗軒攝）
▲網友熱議的跨年縣市與跨年行程，第一名竟依然是「台北跨年」。（圖／記者吳宗軒攝）

生活消費中心/綜合報導

2021-12-29 08:20:52

全台跨年活動已進入備戰狀態，無論你是衝萬年不敗的演唱會、煙火秀，還是三五好友聚餐、Home Party，想必都有自己最好的規劃了吧！但究竟現在流行怎麼嗨，是走出房門跟著音樂、煙火舞動，還是在家溫馨倒數？根據《Social Lab社群實驗室》追蹤近一年內「跨年」相關話題的網路聲量表現，網友熱議的跨年縣市與跨年行程，第一名竟依然是「台北跨年」。

根據調查，從網友討論中，以「台北」跨年受到最多熱議，而其中最受矚目的莫過於台北101的煙火，如有網友提問「站哪裡可以看到101煙火？」，引來許多經驗分享「推彩虹河濱公園，很清楚」、「躺在四四南村的草坪仰望」等，也有煙火老司機認為「台科大」地點距離較遠，但整個101一清二楚，獲得不少人認同。從以上討論可以看出，選在台北跨年的民眾，都希望能找到自己的「皇帝位」，盡覽華麗震撼的101煙火。

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▲根據《Social Lab社群實驗室》追蹤近一年內「跨年」相關話題的網路聲量表現。(圖／Social Lab社群實驗室)
▲根據《Social Lab社群實驗室》追蹤近一年內「跨年」相關話題的網路聲量表現。(圖／Social Lab社群實驗室)
全台超過16個跨年熱點，「高雄」位居第二，可以看出五月天跨年演唱會的高人氣帶動相關話題，其中許多粉絲都認同會到高雄與偶像一同「告別2021、迎接2022」，同時來場跨年與港都美食之旅。排行第三的「台中」則是卡司加持，包括玖壹壹、頑童MJ116等多組天團接力演出。另外，「桃園」、「台南」、「新北」等縣市的跨年活動也做出各種「差異化」，就連2021話題人物羅志祥，也即將在花蓮復出開唱，勢必再奪媒體焦點。

看完縣市大車拚之後，到底現在跨年流行怎麼玩呢？根據網路調查，跨年行程仍是「看演唱會」最受歡迎，其中睽違12年重返台北舞台演唱的梁靜茹更是成為眾人焦點，網友紛紛表示「可以聽到現場唱上次新發的專輯，我一定去」、「我南部人，我要衝台北看了」，情歌天后的魅力果真不容小覷。

接著，排名第二的就是看煙火迎新年，像是預計在淡江大橋盛大展開的煙火秀，是全台首見的「跨河煙火」，施放範圍長達1公里，等同2倍101大樓高度，煙火施放將持續1314秒，象徵「一生一世就愛你」的寓意，也讓網友直呼好浪漫。

▲跨年
▲不管你的跨年身在何處，又或者還沒想好，不妨參考網友們的行程，把握最後倒數幾天，規劃出最適合自己的完美行程吧！(圖／Social Lab社群實驗室)
不過另一方面，有部分民眾表示跨年夜「出門好擠」、「外面好冷」，也有人提到「防疫要緊」，應盡量避免群聚場合，因此改選擇在家跨年，認為「在家收看演唱會與煙火直播就好」。此外，也有網友表示在室內就是要開趴殺時間，如「包棟民宿一起嗨啊」、「打麻將是個好主意」、「桌遊首選阿瓦隆，超殺時間」等，希望和親友們熱熱鬧鬧的玩。不管你的跨年身在何處，又或者還沒想好，不妨參考網友們的行程，把握最後倒數幾天，規劃出最適合自己的完美行程吧！

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