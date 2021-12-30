銀髮大軍來了／不只能站櫃檯　中高齡將投入幼托、旅遊業

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台北市勞動局就業服務處處長何洪丞說，台灣銀髮族的勞動參與率遠低於日本 ，特別是到55歲後會急速下降，是因為這群人在台灣經濟起飛年代，年輕時從事與輕工業相關工作，也會儲蓄；但因職場技能與現在產業需求不符，無法進入製造業擔任工程師或是擔任輪班工作，這時門檻較低、時間彈性、容易將工作拆解成適合打工族從事的服務業，就成了很好的吸納銀髮族人力管道。
除了保全業、清潔業這些傳統聘用銀髮族較多的服務業外，連鎖餐飲、批發零售業也開始加入。依主計總處統計，去年中高齡以上的就業者以擔任生產操作及勞力工158萬人最多，佔全體中高齡以上求職者33.7%；其次是服務及銷售工作人員90.2萬人居次，技術員及助理專業人員76.2萬人排第三。
但儘管政府不斷宣導雇用銀髮族的種種好處，傳統企業對銀髮族的刻板印象仍然存在。北市近年改變作法，認為與其政府說到口乾舌燥，還不如讓企業自己來說，開始透過「策略聯盟」的方式，依產業別組成聯盟，讓企業彼此互相交流雇用銀髮族的種種好處與眉角，這樣「一個拉一個」的方式，收到不錯的效果。
何洪丞說，聯盟已有三個，除了餐飲速食業、批發零售業之外，還開拓了「托幼業」聯盟。目前3個聯盟合計已有78家企業加入，提供4000多個職缺。
何洪丞解釋，幼保員因工作量大，流動率也高，招募相當困難；但引入銀髮族的輔助，可以在幼兒園裡擔任廚工、維護花草或引導小朋友等，降低幼保員工作量，也能降低幼保員流動率。
雙連幼兒園園長林梅綺說，因教會也有安養中心，因此在幼兒園中如果有相關主題，就會請安養中心或幼兒園附近的爺爺奶奶來分享，像是協助孩子客語或台語等語言的學習，或是照顧幼童、陪伴較為晚到的小朋友進到教室等。
林梅綺說，目前長期合作的銀髮族約有10位左右，長輩來幼兒園跟小朋友聊聊天、分享經驗，不但長輩自己開心，孩子也會覺得新鮮，也有助於世代間溝通和教育。
擁有最多就業人口的北市，除了鎖定未來想推廣整間都是銀髮工作人員的「銀髮店」外，何洪丞說，接下來想開拓「寵物美容」相關，讓銀髮族進到相關產業擔任助理，發揮同樣的陪伴與減輕從業人員壓力的角色。
除了餐飲、量販、幼兒園外，政府還注意到其他的領域。勞動部勞動力發展署身心障礙者暨特定對象就業組長施淑惠觀察發現，這些銀髮族群未來不僅是提供服務的人，也可能是使用這些服務的人。依北市委託研究發現，銀髮族在「體能維持及健康促進」、「文康旅遊」、「長者餐食」與「智慧科技」相關範疇需求度最高，代表未來在「銀髮體適能培訓」’「銀髮特色遊程導遊／領隊培訓」、「銀髮族餐飲行銷與操作實務」、「行動裝置應用在銀髮產品及服務之開發設計」等，都存在就業潛力。
施淑惠解釋，隨著銀髮族群漸多，「只有銀髮族才能了解銀髮族」的就業需求可能會增加，勞動部未來也會和地方政府合作，提前佈局相關職業訓練培訓銀髮族，包括像體適能教練、導遊、領隊、輔具行銷專員等，都是未來要進一步關注的職業類別。