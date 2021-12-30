銀髮大軍來了／鼓勵留用高齡傳承經驗　企業申請補助爆量

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「繼續僱用高齡者補助計畫」是因應《中高齡者及高齡者就業促進法》實施推出的補助計畫，若雇主繼續僱用依法退休者達30%以上、繼續僱用期間達6個月以上且繼續僱用期間的薪資不低於原有薪資（依退休前平均3個月薪資計算），每僱用一人雇主可獲得補助1萬3000元，第七個月起依受僱人數補助1萬5000元，總共補助18個月。
勞動力發展署身心障礙者及特定對象就業組組長施淑惠說，「30%」計算方式，是以公司內65歲以上員工總人數當分母，繼續僱用的65歲以上高齡者當分子，只要超過30%且持續6個月以上就符合規定，期間對於繼續僱用高齡者不能資遣、強制退休等，公司員工規模數也要達3人以上才能申請。若公司將高齡者由月薪改由時薪聘用，每月工作時數可縮短，但時薪不能低於「原月薪除以240小時」，才可申請補助。
這項補助計畫在今年2月底開放申請，到7月底截止。勞動部原預估第一年約會有100家企業提出，結果計劃截止後，來申請企業多達633家，僱用人數近2300人。施淑惠說，其中有不少企業過去很少和政府打交道。
依勞動部資料，來申請的行業以製造業226家最多，規劃繼續僱用391人，包括精密機械製造、輪胎製造、汽車相關零件製造、自行車相關零件製造等；其次是以保全、清潔為主的支援服務業，有147家申請、規劃繼續僱用1199人。家數排名第三的是批發及零售業52家，規劃繼續僱用85人。第四是不動產業有40家申請，要繼續僱用278人；第五則是醫療保健及社會工作服務業，有39家提出申請，要繼續僱用69人。
施淑惠分析，雇主想要留用屆退者可分為兩類，一類是傳統本來是高齡者就業大宗，像保全、清潔業，這部分申請繼續僱用人數高達1199人，佔全體申請人數的52%。一般人可能以為雇主想要留用的高齡者一定是高階主管，但資料發現，若扣掉支援服務業，雇主想繼續僱用的屆退者，只有17%是主管人員，顯見雇主第二類想要留用的人才，多是擁有技術能力或人脈資源的勞工。
才退休不久的中華人力資源協會理事長薛光揚，先前在輝瑞大藥廠擔任人力資源處副總經理，因屆退時正好遇上企業合併案，公司希望他延後3年退休，讓他轉任專案顧問。薛光揚說，會被企業留用的屆退者，關鍵在於擁有的專業能力是否對企業有價值。當時他除了留下來幫助企業處理合併後的人事管理問題外，也順勢幫助他培養的接班人上軌道。
薛光揚說，大部分企業對高齡者還是有傳統思維，認為高齡者動作慢、固執、學習能力較差等，但這些人擁有的經驗跟人脈若能發揮，能對企業起到很大的幫助。像他就曾看過有資深員工因累積大量人脈，退休後轉任公司業務更上手的例子。
薛光揚說，高齡者退休後的生活都已有安排，給多少錢不是主要考量，關鍵是這些人都是希望獲得尊重的， 如何讓這些人覺得受到尊重、願意貢獻所長才是重點，建議政府未來應在觀念上多宣導。
施淑惠說，明年除了會有實體宣導會外，也會增加線上宣導會，讓更多企業了解補助規定， 另外也考慮投放Podcast宣傳預算。在補助政策上，傳統原先就使用較多高齡人力的保全、清潔業，也會考慮是否調整補助。