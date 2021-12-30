銀髮大軍來了／中高齡被嫌動作慢　政府推「職務再設計」

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北基宜花金馬區銀髮人才資源中心主任余璦君舉例，如銀髮族工作需要抬重物，或是需要較大的電腦螢幕，都可透過這項方案申請補助，最高可補助10萬元。
但負責北市南港銀髮才人服務據點的季達職涯諮詢總經理郭芊彤觀察，台灣企業多數都是中小企業，員工數本來就不多；若為了增聘銀髮族，還要調整工作流程；如果要申請職務再設計，還要有人專門準備文件提出申請、報帳等等，想到這些問題，企業就不會想要申請。
依勞動部統計，每年企業申請職務再設計補助件數約2000件中，高達7成來自製造業；其次是批發及零售業約佔5%，住宿及餐飲業僅約3%。
勞動部每年舉辦的「職務再設計」創意競賽，在第三屆時增加了中高齡項目，今年已經進入第七屆；但依得獎作品來看，多數都是製造業相關設計得獎，如省力系統、堆高機設備改善等，較少出現服務業相關的職務再設計作品得獎。
郭芊彤說，有55歲的長者說她在連鎖餐廳被「霸凌」，原因是動作太慢，在生產線上常被年輕人催促「快一點」；也曾遇過65歲的阿嬤求職，但連她想找到清潔工作都沒有人要僱用，原因是她連水桶都拿不動。郭說，這種情況也許可以透過職務再設計改善，但企業不願意花這麼多時間。
郭芊彤也提到，政府希望能替銀髮族多開闢季節性、短期性的兼職工作，但實務上很常遇到中高齡希望的是長期性工作。若短期工作，企業更沒有意願為這些人申請職務再設計。
勞動力發展署身心障礙者及特定對象就業組組長施淑惠說，硬體改善確實比較容易受注意，改變工作流程可能要牽涉許多人一起調整，確實較不容易。不過施認為，就算是短期性、季節性工作，相關職務可能會一直有需求，只是在同一職務上的人可能會輪替，若企業能投入職務再設計，改善輔具或工作流程，未來確實會有實益，政府也會持續推廣。