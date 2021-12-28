原來家鄉那麼美　110年屏東兒童家鄉故事繪本新書發表

原來家鄉那麼美 - 100 阿緱故鄉事，深款兒童心 -110 年屏東兒童家鄉故事繪本新書發表會於今 28 日在勝利星村星星廣場舉行，由餉潭國小等 16 校的小作家介紹自己的創作，透過小作家們的文字與畫作，學生體會南排灣族貼布繡的驚艷美感，大仁科大教授蘇明洲與屏東縣議員何春美一起贈書，並以演書的方式做繪本內容的動態呈現。

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▲110年屏東兒童家鄉故事繪本新書發表會在勝利星村星星廣場舉行，大仁科大教授蘇明洲與屏東縣議員何春美一起贈書。（圖／屏東縣政府提供, 2021.12.28）

110 年屏東兒童家鄉故事繪本新書發表會，現場展出兒童故事繪本共計 104 本，並分四個主題：穿梭時間長河 - 大武山下的子民（人物、文化、節慶活動 ) 、漫遊生活實境 - 阿緱日常采風（本土藝術、信仰、傳說 ) 、品讀生命美學 - 古蹟足履的薪承（民俗、歷史 ) 、走踏家鄉土地 - 阿緱山海脈動（生態環境 ) ，展演內容橫跨本縣 27 個鄉鎮在地故事，呈現屏東多元而豐富的內涵。

屏東縣政府教育處表示，從 102 年起，每年有 10 多所學校老師帶領學童一同蒐集地方故事，由孩子書寫家鄉故事，無論是文字創作或圖畫產出、一點一滴都是小作家們的心血結晶，藉由孩子們的赤子心敘寫鄉情的美好及感動，表現山海及人文的多元，未來成長的路上，孩子們必然能帶著土地的涵養，昂首闊步走出自己的路。

▲110年屏東兒童家鄉故事繪本新書發表會，由餉潭國小等16校參展學校的小作家介紹自己的創作。（圖／屏東縣政府提供, 2021.12.28）