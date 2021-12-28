原來家鄉那麼美 110年屏東兒童家鄉故事繪本新書發表
原來家鄉那麼美- 100阿緱故鄉事，深款兒童心-110年屏東兒童家鄉故事繪本新書發表會於今28日在勝利星村星星廣場舉行，由餉潭國小等16校的小作家介紹自己的創作，透過小作家們的文字與畫作，學生體會南排灣族貼布繡的驚艷美感，大仁科大教授蘇明洲與屏東縣議員何春美一起贈書，並以演書的方式做繪本內容的動態呈現。
記者黃正忠／屏東報導
2021-12-28 22:42:48
110年屏東兒童家鄉故事繪本新書發表會，現場展出兒童故事繪本共計104本，並分四個主題：穿梭時間長河-大武山下的子民（人物、文化、節慶活動)、漫遊生活實境-阿緱日常采風（本土藝術、信仰、傳說)、品讀生命美學-古蹟足履的薪承（民俗、歷史)、走踏家鄉土地-阿緱山海脈動（生態環境)，展演內容橫跨本縣27個鄉鎮在地故事，呈現屏東多元而豐富的內涵。
屏東縣政府教育處表示，從102年起，每年有10多所學校老師帶領學童一同蒐集地方故事，由孩子書寫家鄉故事，無論是文字創作或圖畫產出、一點一滴都是小作家們的心血結晶，藉由孩子們的赤子心敘寫鄉情的美好及感動，表現山海及人文的多元，未來成長的路上，孩子們必然能帶著土地的涵養，昂首闊步走出自己的路。
家鄉故事是繪本創作的元素，是生活情景幻化成文圖的支點，由學童參與繪本製作，透過走讀村落，發揮創意與團隊合作，挖掘並保留更多地方文史風采。縣府補助家鄉繪本出版，並不是結束，透過家鄉繪本，除了能成為母語教學素材，還能轉為戲劇演出等活動，讓屏東囝仔用家鄉繪本說在地故事。