「星饗道」啟動世界美食之輪 盡享歐陸泰式極致美味

疫情邊境管制，你有多久沒出國了？台中星饗道國際自助餐換菜單，啟動世界美食之輪，端出歐陸美食及泰式料理，要讓消費者無限享用歐洲頂級帕瑪火腿，及平日晚餐限時料理秀，現場表演炙燒義大利風乾番茄布契塔小點及炙燒瑞士瑞可雷起士，兼具味覺與視覺享受，不一樣歐陸風味滿足每顆想出國的心。

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▲「星饗道」啟動世界美食之輪，端出歐陸美食及泰式料理，平日晚餐還有限時料理秀，讓消費者盡享視覺與味覺雙重享受。（圖／記者金武鳳攝，2021.12.28)

世界三大名腿之一「義大利帕瑪生火腿」，源自於西元 2 世紀古羅馬時代，從豬隻品種、產地、製法等都遵循傳統工法，歷時 12 個月的風乾熟成，以義大利的四大要件豬、鹽、空氣與時間來控制，烙印上公爵皇冠認證的三大名腿之一，自 2018 年才開放義大利肉品進口，是義大利旅遊必嚐美味，現在在星饗道就能享用此一極致滋味。

▲星饗道啟動世界美食之輪，端出歐陸美食及泰式料理，消費者可以無限享用歐洲頂級帕瑪火腿。（圖／星饗道提供）

另一道炙燒義大利風乾番茄布契塔小點，是義大利最常見前菜，源自於 15 世紀的托斯卡尼，原意是指塗抹過橄欖油、蒜頭碳烤麵包。星饗道選用義大利油漬風乾蕃茄，半乾後泡製於特級初榨橄欖油中，以保持特殊的色澤與濃郁香味，散發出誘人的天然蕃茄果味，搭配柔軟質感的莫札瑞拉起司，在炙燒後慢慢融化，將食材美味融入麵包中，一吃上癮。

全台風靡的泰式料理，也是星饗道新換菜單主角，除了現拌青木瓜海鮮沙拉、泰式酸辣海鮮湯等，酸辣生香爽口生津，搭配泰式香米飯十分對味。咖哩料理中的「椰香綠咖哩蔬菜」，獨特的粉綠色，使用椰奶、綠辣椒、棕櫚糖、魚露等食材，濃濃的椰奶香讓口感溫順。另廣受歡迎的泰式香辣炸排骨，用泰式香料醃製一夜後油炸起鍋，看似簡單的料理，風味讓人垂涎。

▲全台風靡的泰式料理，也是星饗道新換菜單主角，除了現拌青木瓜海鮮沙拉、泰式酸辣海鮮湯等，搭配泰式香米飯十分對味。（圖／記者金武鳳攝，2021.12.28)

適逢歲末尾牙聚餐旺季 ，星饗道國際自助餐讓您用舌尖環遊世界，用美食壯遊歐洲，大啖美味同時，一樣守住荷包，「 2021 線上旅展」至 12 月底前，餐券超值優惠，星饗道自助餐平日午餐券，每套 10 張 5,500 元。平日晚餐及假日券每套 10 張 6,500 元，最超值的價格體驗歐陸美食極致口感。