名家論壇》木夫／國民黨好好審預算吧！

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簡言之，不懂得回應民意，以為不斷操弄政治，繼續鬥臭執政黨，就可以換來民眾的支持跟喜歡’，這是目前在野黨最大的錯誤，也難怪連聯合報社論都講「在野黨集體失能」了。
拿111年度總預算審查來看，國民黨在11月的時候突然大作政治動作宣布停審總預算，這是很弔詭的事情，因為審查預算是立法委員監督行政單位最強而有力的職權，對於在野黨而言更是重要，國民黨卻選擇自我放棄，直接把所有資源跟力氣都拿去舉辦公投活動，開始全台灣跑透透，既是錯誤策略又害國害民。
好笑的是，公投結束後，國民黨彷彿全黨都失去了方向，沒有人重新整軍作戰，重回預算審查戰場，還以為接下來的重點就只有台中立委補選跟林昶佐立委罷免案，所以我們看到黨主席朱立倫說他特別打電話給盧秀燕，拜託盧秀燕要全力幫忙顏寬恒的輔選工作，一起來為顏寬恒加油，然後繼續擺爛總預算審查。
就正常程序，行政院將年度總預算送到立法院之後，立法院將會把各部會的預算案再分到各個委員會去，以讓各個委員會包括財政、交通、經濟、社福及衛環、外交及國防、內政、司法、教育及文化等八個委員會，針對各部會預算進行審查，這是立法委員展現專業監督的時候，越專業越嚴格將讓預算審查更有意義。至於有爭議的部分，再到政黨協商去討論，若是仍然沒有共識，則進入院會表決，這是相對健康的預算審查程序。
國民黨拒審等於是阻斷委員會的審查功能，無法讓程序往下走，逼得民進黨團要用逕付二讀來推進到政黨協商才行。民進黨團柯建銘總召就直白說了，如果不因應國民黨拒審情況，這個會期就算再召開臨時會，歷經協商冷凍期1個月，2月1日就要過年，到時候會連表決期都不夠，而民進黨身為執政黨又是國會多數黨，有責任要來主導。
總得來說，好在具有百年歷史的國民黨還是多少有點省悟，現在已經同意回到委員會繼續審查預算，且有多個部會將是由國民黨籍召委擔任排審，接下來就期待國民黨可以發揮戰力，趕緊從錯誤的公投戰走出來，做好一個稱職的在野黨，別再失能了。
●作者： 木夫／資深國會幕僚
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