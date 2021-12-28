▲ 站穩車壇前三大！市占率達 6.6%！Ford 年度同期總銷量逆勢成長

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在堅強的車系陣容下，Ford 亦持續為優質的顧客體驗創新，即便在疫情衝擊的低迷景氣中，仍致力打造 Ford Signature 嶄新服務據點升級，截至 2021 年底已完成全台新車展示中心升級達 6 成，服務廠之客休室升級達 7 成 5。在明亮簡潔與美式休閒風格包圍的全新 Ford Signature 服務據點賞新車，啜飲百年傳奇之經典咖啡 Lavazza；使用 My Ford service APP 即時線上預約回廠，在歷經原廠一萬小時訓練考核的技師照看下養護愛車，已成為 Ford 車主與準車主最新、最溫暖與值得信賴的絕佳體驗。
在地深耕，與台灣一起向前
福特六和在地深耕已近 50 年，與時俱進透過「智慧機器人重建生產線」、「虛實整合提升整線智動化」、「大數據分析提升產品品質」，以及「擴大供應商智機整合應用，提高產業附加價值」四大策略創造出兼具品質與效率的汽車生產供應鏈，成果受到經濟部工業局肯定為智慧製造示範場域，亦於本年度（110年）獲得第七屆經濟部國家產業創新獎，將持續攜手汽車供應鏈重要夥伴，共同創造智慧產業生態系，實現產業升級，推動台灣汽車產業永續發展。
福特六和亦致力於在安全移動與用路安全推廣，即便在疫情影響下，攜手多年合作與支持的公益夥伴「Teach Ford Taiwan為台灣而教」基金會（以下簡稱TFT）及靖娟兒童安全文教基金會（以下簡稱靖娟）在實體推廣上備受考驗，在共同努力下，福特六和仍與公益夥伴突破時間與地域限制，將多年來的線下推廣延伸至線上，讓公益努力與關懷不因疫情阻礙中斷。
自疫情以來，在福特慈善基金 Ford Fund 的支持下，福特六和在台灣為 TFT 的老師與孩童提供平板與遠距教學協助，幫助孩童學習不止於疫情。自 2013 年起，Ford 以實際行動投入 Ford 教育特派車「熊熊車」，消弭教師與學童在教學移動上的距離，至今 8 年時間巳深入 75 間學校，接觸計畫成員數 269 名，服務超過 6000 位以上學童。
在福特慈善基金 Ford Fund 的支持下，福特六和在台灣也與靖娟攜手於 12 月推出「跟著小黃帽，安全五行動」網路體驗活動，將交通安全知識透過網路及線上互動的方式，跨越時地限制傳遞給更多的兒童和家長。除匯集豐富的兒童交通安全知識與影音內容，更透過寓教於樂的方式，發展出「兒童安全行動大富翁」線上挑戰遊戲，期望藉由生動活潑的數位體驗，培養孩童認知交通安全與學習應變的能力。