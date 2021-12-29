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日研究：接種疫苗3月後對抗Omicron保護效果大降

▲日本北里大學研究團隊利用培養細胞進行實驗顯示，相較於對抗Delta變異株，完整接種疫苗3個月後，血液中抗體對抗Omicron變異株的保護效果大幅下降逾7至8成。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本北里大學研究團隊利用培養細胞進行實驗顯示，相較於對抗Delta變異株，完整接種疫苗3個月後，血液中抗體對抗Omicron變異株的保護效果大幅下降逾7至8成。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-12-29 07:54:16

（中央社東京28日綜合外電報導）日本北里大學研究團隊利用培養細胞進行實驗顯示，相較於對抗Delta變異株，完整接種疫苗3個月後，血液中抗體對抗Omicron變異株的保護效果大幅下降逾7至8成。

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日本放送協會（NHK）報導，此前海外研究報告指出，現有疫苗對抗Omicron變異株的保護效果可能會大幅下降。

北里大學教授片山和彥領導的研究團隊，針對日本國內已接種2劑輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗者各6人，利用培養細胞進行實驗，調查血液中抗體到底有多大保護效果。

實驗結果顯示，接種輝瑞疫苗2劑3個月後，相較於對抗Delta變異株，對抗Omicron變異株的中和抗體值平均下降72%。此外，接種莫德納疫苗3個月後，對抗Omicron變異株的中和抗體值平均下降82%。

片山教授表示，原則上這只是實驗，實際上疫苗效果不會完全變無，但已確認在日本國內，疫苗對抗Omicron變異株的保護效果下降。為防範Omicron變異株，即使已接種疫苗，仍必須徹底遵循基本防疫措施。（譯者：劉學源/核稿：林治平）1101229

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