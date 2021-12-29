試駕過Lexus NX 450h+豪華版讓我暫時忘卻其他電動車的存在!

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和泰汽車選擇在日月潭涵碧樓替大改款的Lexus NX舉辦發表會，能夠動用到這種大場面想必是重量級車款才配擁有的禮遇，NX這款車型在每個月豪華休旅車排行榜長期穩坐銷售冠軍，即便到了改款末期依舊交出每個月近千張的漂亮成績單，其他對手不要說看不到車尾燈，根本是以輾壓式的極大差距方式狂勝，說它是品牌金雞母一點也不為過，發表會上更表示大改款NX明年挑戰一萬輛的年販售目標，在我們汽車媒體看來根本是言過保守，發表前不到一個月便已接到破3,000張的預接單，現在不是怕銷售出乎預期的好，是有沒有辦法在晶片供貨不穩的狀態下如期交給客戶才是品牌最頭大的問題，但不管怎麼樣國內消費者終於在農曆年前盼到這款重量級車款的推出。
這次Lexus NX大改款共推出5款車型10種動力選項，可說是歷年產品線最齊全的一次，還首度出現PHEV插電式油電車選項，這不僅僅是Lexus Electrified的產品策略布局，也讓喜愛Lexus的消費者多了接近純電動車駕馭體驗的機會，想當然耳這次的試駕活動大部分的媒體都把焦點放在450h+這款PHEV車型身上，幸運的是本站被分配到的正是為數不多的450h+豪華版，究竟在純電模式下與油車相比會有多大區別，正好透過這次的試駕活動一解我心中疑問，也替讀者們帶來第一手的試駕心得。
在跨入大家最感興趣的動力輸出之前，不免俗地先介紹一下這次大改款在外觀上做了那些變動，首先車頭重點依舊是那熟悉的Spindle Grille紡錘型水箱護罩為面容的視覺特徵，此家族化傳統一直是Lexus車款在氣勢度與辨識度上的重要指標，而更往前延伸的引擎蓋線條及換上融合箭矢日行燈的鷹眼型頭燈，搭配更為立體的前保桿造型後，與改款前的NX對照之下顯得更為洗鍊並帶有些許侵略性，由於試駕的是450h+豪華版並非另一款F Sport版本，在頭燈配置上採用的並非三眼式LED頭燈而是單顆遠近雙模式燈組，外觀套件上也不如 F Sport版動感，若你追求的是更為帥氣的外型又有足夠的預算，F Sport絕對是動力與外型兼具的第一選擇。
車側部分仍維持NX慣有的動感曲線，利用多條在前、後門上的鈑件折線與深淺不一的摺痕讓側邊看起來更富運動氣息，窗框上也利用鍍鉻飾條點綴出多一分的時尚感受，有趣的是車門手把依舊是凸出式的設計，不過這次把手卻並非透過向外拉的方式作為開啟機制，而是在把手內側設計電子按鈕讓開啟車門這個動作變得更加優雅輕鬆，這個概念也同樣延續到車內的門把上頭，雖然在業界上並非多麼創新的突破，但能讓使用者在用車體驗上更為便利我想這就是Lexus在茫茫車海中獲得消費者肯定的原因之一。
車尾造型也是我覺得大改款NX能獲取更多消費者認同的一大特色，改款前過於追求車款風格在尾燈線條設計上顯得過於前衛，這次則透過貫穿兩組尾燈的長條型LED燈條搭配L型字樣的尾燈造型，讓尾部呈現出更為穩重的視覺效果，同時也把過去貼在左下角的品牌字樣改放在後尾廂中央並將字體放大，看起來不僅更為順眼不突兀，也順勢將車格拉升到更高的產品定位。
車艙布局這次原廠賦予其TAZUNA全環繞駕駛座艙概念，無論是控台造型與中控螢幕角度都以駕駛者操作的順手程度為導向，實際使用上無論是駕駛儀表的高度與實體按鍵的就手度皆配置在最適當的區域範圍內，硬體部分這次試駕的450h+豪華版其中控螢幕為9.8吋，若是採高階車型那組14吋螢幕在爽度上絕對會大大加分，再來就是少了HUD抬頭顯示器的加持，因為高階車型有支援獨家的方向盤觸控追跡功能，駕駛不必離開視線便能從抬頭顯示器上看到手指的觸控位置，對於安全性上及便利性上有加分效果，不過電熱方向盤、電熱座椅與無線充電座依舊在450h+豪華版標配項目內則稍稍彌補些許缺憾。
這次大改款NX也導入了語音聲控功能，只要說出”Hi Lexus”便能喚醒語音助理，透過特定指令便能以聲控方式操作音響、空調、導航等功能，而中控螢幕的多功能資訊整合操作介面也設計得更為直覺，透過左側圖示便能一目了然的點選所需功能，導航部分除了14吋螢幕配有原裝的導航地圖，9.8吋機型則可透過與智慧手機的連接啟動Apple Carplay及Android Auto，我個人是較偏好能即時更新路況及地圖資訊的後者。
主動安全配備這次也全面升級至更智慧的LSS+3.0智動駕駛輔助系統，在PCS預防式防護系統中相較過去的2.0版本，對於自行車、摩托車、行人等移動物體的辨識能力更為提升，還多了緊急閃避轉向及低速限速輔助的功能；另外在DRCC車距維持定速、LDA車道偏離警示、LTA車道循跡系統上的輔助更為全面，這次也能透過攝影機辨識速限標誌主動降低車速，尤其LDA及LTA這兩項還多了大車接近時車輛會主動往外側標線移動的效果，避免經過大車的風切影響到行駛的舒適性；其他還有停車時預防突開車門的SEA安全離座車門開啟控制與選配的自動停車輔助，算一算市面上主流的主動安全系統幾乎都囊括在內，而且還更加聰明貼心。
這次試駕的450h+豪華版其動力表現是我最期待的部分，它是由一具2.5升自然進氣引擎搭配兩具電動馬達所建構而成，內燃機的出力為185匹馬力，搭配前、後電動馬達分別可輸出182匹及54匹馬力之下共可發揮出綜效309匹馬力，這次試駕活動安排為兩家媒體一車的方式，因此當天除了載著四位成人外還加上了塞滿後車廂的行李與攝影器材，初步估算超過300公斤是絕對有的，但450h+的優勢在於電量充足的狀態下會以純電模式為主，若有開過電動車經驗的人應該了解電動馬達一踩下油門便可立即輸出大扭力的作動特性，450h+起步時並不會聽到大聲拉轉的引擎咆嘯聲浪，取而代之的是輕微的馬達作動聲與輕快的加速反應，即便承載不輕的重量依舊能感受到明顯的加速感，若需更多動力介入僅需將踏板踩的更深便能感受到引擎啟動拉轉的聲浪傳來，0-100 km/h僅6.3秒的數據所言不假，過程中暢快且源源不斷的力道持續湧來，即便試駕當天氣候不佳依舊帶來令人驚豔的加速表現。
據原廠表示450h+載滿電狀態下能提供約86公里的純電續航能力，其最高時速也可達到130 km/h，對於住在新北甚至桃園地區的使用者來說每天的通勤路線甚至不需一滴油便能達成目的，下班回家插著110V插座充電8小時或是在公司附近有J1772規格的公共充電站便能在2.5小時內輕鬆補電，即便生活周遭補電不易，引擎也可作為發電機替電池補充電能，中央鞍座上也有Auto跟強制充電的按鈕供駕駛操作，你可以把它當作是一部擁有內燃引擎的電動車使用完全不成問題，78.7 km/l的油耗表現甚至會讓你忘了加油站的存在。
在底盤動態部分由於450h+是採用前麥花臣後雙A臂的獨立懸吊配置，乘坐舒適度上比起同集團採用相同GA-K平台的車款感受上更為硬朗，或許是為了應付更多的車重及更強大的動力輸出所做的必要調整，且我個人較偏好較為硬朗的懸吊設定，無論是過彎或是對路面的起伏皆能夠更清楚的掌握車身及路面傳來的回饋，前面有提到由於這次試駕日氣候不佳，在雨中仍嚐試用不低的速度入彎依舊能帶給駕駛充足信心，加上不輕的電池模組是配置在底盤中央，也有助於提升過彎的穩定性，但令其他乘客最驚喜的是少了引擎的運轉聲加上大雨滂沱的環境下車艙的靜肅性竟表現的超乎預期，這也是450h+除了在動力表現上的另一項優勢。
這次Lexus NX推出的五款車型等級中，450h+豪華版的售價僅229萬起，相較動力差一階的350h來說僅比頂級款貴10萬比旗艦版便宜20萬，若你刪除掉一些不常用到的豪華配備，將重點擺在日常油耗及趨近電動車的駕馭體驗，450h+豪華版幾乎是全車系中最超值的選擇，也難怪450h+的首批配額在短時間內便迅速銷售完畢，如果你已為電動車的來臨做好準備，但居住環境對於充電不友善而且還帶有些許里程焦慮，這次試駕的450h+絕對是跨入純電車世代前的最佳解決方案。
| Lexus NX 450h+豪華版規格表
| 長寬高(mm)
| 4,660/1,865/1,660
| 軸距(mm)
| 2,690
| 車重(kg)
| 2,050
| 驅動型式
| 內燃引擎+電動馬達
| 內燃機排氣量(c.c.)
| 2,487
| 內燃機最大馬力(PS / rpm)
| 185 / 6,000
| 內燃機最大扭力(kgm / rpm)
| 23.1 / 3,200-3,700
| 電池容量
| 18.1 kWh
| 綜效馬力(PS)
| 309
| 傳動型式
| 電子四輪驅動
| 前懸吊
| 麥花臣
| 後懸吊
| 雙A臂
| 前輪尺寸
| 235/60 R18
| 後輪尺寸
| 235/60 R18
| 純電續航里程
| 86公里
| 充電規格
| SAE J1772
| 售價(萬元)
| 229