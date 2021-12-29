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張庭、林瑞陽真的出事？傳遭凍結26億資金　凌晨首度回應

▲藝人林瑞陽、張庭夫妻在大陸成立電商「上海達爾威貿易有限公司」，販賣保養品、化妝品微商為主，近期遭市場監督管理局揭露有違法嫌疑，在今年6月，就已被立案調查，外傳高達26億新台幣的資產被凍結。（圖／翻攝張庭微博）
▲藝人林瑞陽、張庭夫妻在大陸成立電商「上海達爾威貿易有限公司」，販賣保養品、化妝品微商為主，近期遭市場監督管理局揭露有違法嫌疑，在今年6月，就已被立案調查，外傳高達26億新台幣的資產被凍結。（圖／翻攝張庭微博）

編輯中心/綜合報導

2021-12-29 06:57:30

藝人林瑞陽、張庭夫妻在大陸成立電商「上海達爾威貿易有限公司」，販賣保養品、化妝品微商為主，近期遭市場監督管理局揭露有違法嫌疑，在今年6月，就已被立案調查，外傳高達26億新台幣的資產被凍結，林瑞陽也在今（29）日凌晨在微博首發聲回應。

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石家莊市裕華區市場監督管理局在日前證實，因為收到多起群眾舉報核查，所以依據「禁止傳銷條例」，在今年6月5日以「涉嫌傳銷」為由對達爾威公司立案調查，並逐級向上報備。

市場監督管理局認為，達爾威公司涉嫌利用金融機構轉移、隱匿涉傳銷資金，依法向法院申請保全措施，目前仍在調查案件當中。

▲（圖／翻攝新京報微博）
▲張庭、林瑞陽上海公司遭立案調查。（圖／翻攝新京報微博）
據「新京報」報導，目前達爾威公司的資金遭到凍結，外傳金額高達人民幣6億元（約台幣26億元），目前上海達爾威貿易有限公司法定代表人就是林瑞陽。

林瑞陽今天凌晨轉發「TST庭秘密」官方微博發布的聲明，內容指出上海達爾威貿易有限公司是合法經營的公司，成立以來始終遵從政府指導，堅持合法經營，依法納稅，非常感謝河北石家莊政府指導我司排查風險，目前公司營運一切正常，我司將積極配合相關部門工作。（編輯：孫唯容）

▲張庭、林瑞陽上海公司遭立案調查，林瑞陽發布最新聲明。（圖／翻攝林瑞陽微博）
▲張庭、林瑞陽上海公司遭立案調查，林瑞陽發布最新聲明。（圖／翻攝林瑞陽微博）

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