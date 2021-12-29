遭罵斂財！瑞莎駁6指控　公開「支出細節」：無利潤可言

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瑞星說，該活動僅以舞台演出一項，在三位表演者之外，「瑞莎本人亦無酬登台演出，支付給三位表演者的費用也高於一般水準。」
另外，瑞莎也被指控「找選手雜誌拍攝只給500元車馬費」，瑞星說明，除非是業配廣告，藝人參與雜誌專訪拍攝通常沒有酬勞，希望讓3位選手得到曝光度，所以瑞莎才帶著她們一起入鏡，也確認3人名字都有在採訪中露出；車馬津貼也是瑞莎向雜誌公司額外爭取而來，她也自費自費提供交通接送，連飲食也由經紀公司協助準備，並沒有怠慢。
傳出家長控訴「不合理的合約」、「惡意挖角」，瑞星解釋，約1年半前，我們與國立體大、龍潭國高中的高教練和學生合作，由瑞星團隊免費協助導入訓練資源；當時以瑞星體操發展社的名義與協助培育的選手簽定了以職業發展為目標的3年合約。
合約內容包含「受訓方關於訓練、活動、比賽出席的義務與瑞星協助提供師資、器材、保險等資源的責任，更確保了國家與國際比賽的自由參賽權利，培訓費用都是免費的」，其中，也有包含若由瑞星體操發展社安排接洽商業活動時的分成條件（瑞星體操發展社將收取 30% 的演出酬勞）。
瑞星表示，相信這份合約即使不到盡善盡美，也絕對對等公平，若匿名人士仍然指控這是不合理的合約，我們願意公開合約內容，交付公評。
瑞星表示，直到2020年間，仍有教練與部分曾簽約的選手與其友人仍持續在線上下發表不實言論攻擊瑞星，也由該教練『代表』選手主動以電話要求解約，但是瑞星沒有追究違約所負的賠償責任，原先的包容、體諒和尊重，卻成為攻擊指控的依據。
至於遭控「帳務不明」部分，瑞星說，自2019年10月成立以來，大部分的收入來自群眾集資，少部分來自企業贊助，從來沒有不當謀取利益，匿名人士用自己製作的表格、沒有出示任何領收單據，就能指控斂財吸金，實在令人不解，但協會也願用更高的標準檢視自己。
瑞星說，今年 4月30日 協會即公開承諾會每年提供進度報告給支持的大家，目前即將完成採訪與文稿內容，正進行設計製作，預計農曆年前就能分享。協會設立以來的進出帳目，也將在年底關帳自結完成後交付第三方會計師事務所進行查核並完整揭露，預計會在 2022 年 3 月完成，以昭公信。
瑞星強調，不論培訓、推廣或面對各項質疑，我們不會隨便做做，也不怕公開檢視，因為我們相信這一切的挫折都是過程，也都有意義，感恩所有與我們同行的夥伴們，讓我們起步維艱，不致孤單。（編輯：孫唯容）