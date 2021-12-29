再創新高！台股早盤站上18200點 電金、貨櫃強勢走高
即便美股四大指數跌多漲少，日韓股市今（29）日早盤跌約0.6%，但台北股市相對抗跌、持續強勢，今（29）日開盤漲12.33點，加權股價指數以18209.14點開出，早盤漲70多點，來到18267點，站上18200點大關，再創歷史新高。權值股台積電早盤漲3元，來到618元。
記者許家禎/台北報導
2021-12-29 09:27:36｜2021-12-29 09:30:13
美股道瓊指數28日上漲 95.83點，或 0.26%，收 36398.21 點；那斯達克指數下跌 89.54 點，或 0.56%，收 15781.72 點；標普 500 指數下跌 4.84 點，或 0.1%，收 4786.35 點；費城半導體指數下滑 47.3 點，或 1.17%，收 3992.2 點。
台北股市今日開盤漲12.33點，加權股價指數以18209.14點開出，早盤漲70多點，來到18267點，站上18200點大關，再創歷史新高，之後漲幅稍稍縮小。而權值股台積電為領軍要角，早盤漲3元，來到618元。聯電在平盤之上，聯發科漲0.8%以上，來到1185元附近。日月光漲近1%，不過世界先進跌近1%。
另外，盤面焦點為貨櫃三雄買盤強勁，長榮、陽明與萬海漲1%上下，來到146元、126元與202元。至於金融股新光金、開發金則漲1%以上。