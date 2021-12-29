兩台保時捷等你！全家90萬個新春福袋開賣 OK抽40萬鑽戒
每年農曆春節前的重頭大戲，很多人都在引頸期盼各通路的新春福袋開賣！全家超商今年看好新春福氣商機，新春福袋提早開跑，而且今年最大獎再加碼，從去年價值200多萬的賓士車，直接升級為2台價值300多萬的保時捷名車，希望吸引民眾來超商以小博大，花200元抽大獎。另一邊OKmart則是推出虎年福袋限量10萬個，特獎為40萬的鑽石鑽戒，預計明年1月3日開賣，大家手腳可得加快囉。
記者劉雅文／台北報導
2021-12-29 10:49:58
全家超商去年開賣短短兩週就完銷8成的福袋，今年加碼最大獎為370萬的保時捷Porsche Cayenne一台、二獎則是價值308萬的Porsche Macan一台，只要期限內上網登錄福袋序號，就有機會抽中大獎，將名車輕鬆開回家，另外業者也祭出KKday萬元旅遊券、蝦皮萬元購物金、蘋果智慧型手錶、Switch主機等獎項。
開賣首日實際詢問搶頭香購買的民眾，一名婦人表示，好玩與好奇所以搶先購買了，希望能夠幸運獲得大獎，也有民眾表示，希望抽中保時捷可以全家同樂，不過這兩台保時捷民眾上網登錄後，最快要到3/4才對外公告。
另外，OKmart也推出虎年福袋限量10萬個，希望讓民眾買個福袋討吉利，今年特獎為鑽石鑽戒，福袋每個售價100元（內容物價值370元）。業者表示，根據門市資料顯示，每年福袋開賣皆秒殺，被網友譽為「最高CP值福袋」，預計於2022年1月3日開賣。
其中百元福袋內容有飲料、餅乾、糖果及非食品，以及加碼送foodpanda優惠250元，單包價值370元，包包有獎，最大獎抽價值40萬的1克拉鑽戒。另外還有，鑽石項鍊、氣炸鍋、日本筋膜槍、電動牙刷、OKmart 5000元禮卷等總價值破百萬的商品。