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監委籲速訂檳榔專法　陳吉仲：可比照菸害防制法

▲今（29）日農委會主委陳吉仲指出，若農委會輔導檳榔轉作，但市場仍有需求，檳榔還是會從國外進口。（圖／記者許若茵攝，2021.12.29）
▲今（29）日農委會主委陳吉仲指出，若農委會輔導檳榔轉作，但市場仍有需求，檳榔還是會從國外進口。（圖／記者許若茵攝，2021.12.29）

記者許若茵／台北報導

2021-12-29 09:46:34

昨（28）日有監委呼籲政府應正視檳榔危害，儘速制定防制專法，今（29）日農委會主委陳吉仲受訪時說明，可比照菸害防制法擬定專法執行，但仍應有整體規劃輔導產業，並減少市場端需求。

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監委趙永清昨指出，檳榔造成嚴重健康問題，台灣男性發生口腔癌機率居世界之冠，且檳榔子為第一級致癌物，與食道癌有關，目前約有100萬人嚼食檳榔，而國內檳榔種植面積僅次於稻米，但農委會認為檳榔非屬農產品，食藥署也認為檳榔非食品，非屬《食品安全衛生管理法》範疇。

今陳吉仲赴立院經濟委員會，會前接受媒體聯訪時指出，若只有農委會輔導檳榔轉作，但市場仍有需求，檳榔還是會從國外進口，若要真正解決此問題，應針對荖葉和檳榔制定專法，比照菸害防制法執行才能到位。

陳吉仲提到，過去檳榔問題非常複雜，在農委會是屬於三不管，但現在已針對荖葉和檳榔種植生產的用藥安全有積極管理，目前每年約有100萬人消費檳榔，產生口腔癌的人數非常明顯，希望有整體規劃做好產業輔導措施。

陳吉仲也說，以目前統計來看，現在在某些地區有部分十多歲的青年有使用檳榔，因為食用檳榔會提升致口腔癌機率，近年因口腔癌死亡人數也在成長，會配合跨部會積極宣導食用檳榔對人體健康危害。

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