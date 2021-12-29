▲ 源自斯堪地那維亞的智能用車體驗｜Volvo XC60 B4 Momentum 試駕

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當然，改款優化絕對是眾家品牌在面對中型休旅戰場策略上的必然，XC60 也不例外，國內也在日前正式導入小改款車型，不過，相較於同級對手都在設計、動力、亦或是配備豐富度上做文章，本車則選擇以更完整的數位化互聯用車科技來迎戰對手，到底能不能因此成為吸引消費者的主要特點，是我們這次體驗的重點。
放眼現今的車用互聯功能，Apple CarPlay 與 Android Auto 可說是完全主宰目前的市場態勢，當然，Volvo 也深知此點，便創下業界先河，與科技巨頭 Google 簽署合作協議，將中央9吋多媒體觸控螢幕介面，轉化為專屬的全新樣式，比起眾多車廠目前僅有半開方式的螢幕顯示，在完整度上更高，且能提供的服務也更為全面。
這款名為 Google 車載資訊娛樂系統的全新韌體，是直接以 Android Automotive OS 作業系統為基礎所延伸開發而來，只要你擁有屬於自己的 Google Account 帳號，即可無需在與手機連接的條件下，使用 Google 自家眾多功能服務，例如國內使用者最常依賴的 Google Maps 即為一例，只要有帳號紀錄，車機可以直接同步住家、公司或常用地址，使用者亦無需再浪費時間重新輸入，以我們實際體驗下來，確實就方便性來說有所提高，也很有感；此外，也因為雙方本次所進行的，是更為深度的合作開發，故這套系統可以透過下載 Google 旗下一系列專屬的 APP 來為數位用車擴展更多可能性，如 Spotify、YouTube Music 等。
另外值得一提的，是這款車載系統整合了 Google Assistant，僅需說出「Hey Google」啟動，即可用簡單的英文來針對空調、音樂音量、電台選擇、導航甚至是 Spotify 音樂播放等功能，倘若以後在語音上能增列更多中文等選項，在使用體驗上肯定更加分！
不過，假設這些功能對你來說還不夠的話，Volvo 也同步將 Volvo Cars APP 智慧型裝置應用程式納入國內品牌體系的數位服務，使用者可以透過此 APP，針對車輛狀態管控、遠端搖控車輛解 / 上鎖、空調啟動、甚至是 PHEV / BEV 車款的充電協助進行控制。
此外，Volvo On Call 功能，則針對車內服務進行整合，包括自動聯絡客服中心尋求協助的碰撞事故、SOS 緊急救助服務、以及 On Call 專人客服等三大功能，目前，品牌也提供 15 年免費使用，顯然可以提高駕乘人在發生車禍後，其後續處理的效率。
總括而言，這次小改款 XC60 在數位化的功能配置上，並不僅僅是將車載系統進行更迭而已，而是明顯從「使用者」本身的數位體驗行為作為思考出發點，再行與 Google 合作，將普遍使用率高的功能整合至車上，除了整體使用體驗上得以更加流暢，最重要的是駕駛、乘坐人無需在花心思另外用手機去控制，便利性得到實質的提升。
雖說本次小改款 XC60 的革新重點在於數位用車體驗，但這並不代表本車在設計面上毫無變化，包括前、後保桿、水箱護罩、隱藏式排氣管都做了更為精緻的修飾，讓整體視覺上更加俐落，而感應式電動尾門的感應區間，也從 300mm 提升至 600mm；至於內裝方面，本車依舊堅持品牌主打的高質感車室鋪陳，控制介面簡單好懂，天窗啓閉、閱讀燈控也改採觸控感應設計，相當符合本車北歐簡約美學的設計宗旨，也是消費者何以在眾多選項中，以 XC60 作為購車清單主力之一的誘因。
而緊隨原廠積極的產品全面電氣化政策，如今 XC60 的每一款編成陣列，都已經沒有純內燃機引擎選項，並且供應 B4 Momentum、以及 B5 R-Design，兩者皆搭載 48V Mild Hybrid 輕油電複合動力，以本次所體驗的 B4 Momentum 來說，在 2.0 升橫置直列四缸渦輪增壓引擎所能提供的 197hp / 30.6kgm 的最大出力為基礎，輔以額外 14hp 輕油電動力與 Geartronic 8 速手自排變速箱，最有感的地方在於起步加速的瞬間更加輕鬆寫意，且力道輸出順暢充沛，完全視這足足有 1.8 噸位的車重於無物；此外，歸因清油電系統可以大幅減低傳統電瓶的負荷，而造就出的成果，便是怠速熄火的啟閉過程得以更加穩定平順，這也確實反映在我們實際的駕馭體驗上，同時可以創造出更理想的平均油耗水準（13.83km / L），實際達到品牌未來電氣化所要達成的目標。
看到這邊，或許大家會有些疑惑，發現隸屬 T8 的 PHEV 車型不見了，事實是，Volvo 原廠已經就其電氣化的一系列政策進行調整，將 T8 PHEV 歸納在 Recharge 的編成名下，故就動力編成來說，兩者是分開的，而國際富豪也宣告該車系將於 2022 年導入來台。
雖然 B4 Momentum 車型所搭載的底架構，為 Dynamic 運動底盤，而非 B5 R-Design 的 Four-C 底盤配氣壓懸吊，但整體舒適、沈穩的行駛路感設定，我們認為已經相當符合這個級距消費者「家用」大於「個人駕馭」的用車使用需求，面對台灣拉力級別的路面環境，不僅可以過濾掉大量碎震，且車身動態的協調性也相當平衡，好上手，便成為本次我們在動態體驗上的心得。
當然，安全、輔助駕駛等，一直是 Volvo 這個品牌無論如何都不會在旗下產品有所犧牲的配備重點，縱使如各敵手都相繼將符合 Level 2 的半自動駕駛納入，Volvo 所提供的 PAII 智能輔助駕駛系統，還是有許多更加進階的配備，例如建置在其之下的 RSI 路標顯示暨速限警示系統、甚至是 City Safety 都會安全防護系統含轉向輔助，除了可以偵測車輛、行人、自行車以外，如今也把動物囊括在內這都是同級少有的配備；當然，說到同級唯一，本車所配置的 Run-off Road Mitigation 衝出路面安全防護及輔助系統、ROPS 車體翻覆人身保護系統等皆是，總之，倘若您是一位把「安全」放在購車需求首位的消費者，那麼 Volvo 如果說它是第二，也絕對沒有品牌敢說它是第一了。
作為品牌銷售的絕對主力車型之一，XC60 在改款前其實在整體產品競爭力已經相當好，撇開主觀的設計面不談，就安全、科技、動力與駕控等面向來說，都比同級敵手都還要優秀不少；在進行小改款工程後，品牌一反主流改變手法，將焦點放在數位用車體驗的優化上，在我們為期一天的體驗下來，有別於「手機必須隨時在身邊」的慣例，小改款 XC60 允許直接讓使用者透過車載系統使用更多便捷功能，此舉也確實跳脫出大眾以往車型改款的既定印象，再加上本車針對設計面還是有做了小幅度精修，我們認為，本車絕對有在激烈的中型 SUV 市場中，脫穎而出的真實力。