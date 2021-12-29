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源自斯堪地那維亞的智能用車體驗｜Volvo XC60 B4 Momentum 試駕

▲ 源自斯堪地那維亞的智能用車體驗｜Volvo XC60 B4 Momentum 試駕
▲ 源自斯堪地那維亞的智能用車體驗｜Volvo XC60 B4 Momentum 試駕

2GameSome - 有車賞

2021-12-29 09:55:00

SUV 休旅車在全球汽車工業態勢已蔚為主流事實，尤其隸屬在中型尺碼範疇的戰場更早已進入白熱化階段，放眼市場，可以說幾乎沒有一間車廠會忽略此級距的產品研發，以我們本次所試駕的 Volvo 小改款 XC60 來說，縱使歸因於敵手眾多，導致其面臨的考驗不小，不過，於 2017 年邁入全新世代的 XC60，憑藉著獨特的北歐設計風格，加上領先業界許多的主、被動安全科技，在 2020 年於國內創下超過 2,000 輛的銷售台數，甚至在今年小改款前夕的 2021 年 1 – 7 月，還有 1,360 輛的銷售成績，產品吸引力之高，光用數字就可以證明。

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本次所試駕的，為擔綱入門主力的 Volvo 小改款 XC60 B4 Momentum，售價為新台幣 220.5 萬元。
本次所試駕的，為擔綱入門主力的 Volvo 小改款 XC60 B4 Momentum，售價為新台幣 220.5 萬元。
當然，改款優化絕對是眾家品牌在面對中型休旅戰場策略上的必然，XC60 也不例外，國內也在日前正式導入小改款車型，不過，相較於同級對手都在設計、動力、亦或是配備豐富度上做文章，本車則選擇以更完整的數位化互聯用車科技來迎戰對手，到底能不能因此成為吸引消費者的主要特點，是我們這次體驗的重點。

本次 XC60 改款的重點主要聚焦在數位化用車體驗的面向。
本次 XC60 改款的重點主要聚焦在數位化用車體驗的面向。
放眼現今的車用互聯功能，Apple CarPlay 與 Android Auto 可說是完全主宰目前的市場態勢，當然，Volvo 也深知此點，便創下業界先河，與科技巨頭 Google 簽署合作協議，將中央9吋多媒體觸控螢幕介面，轉化為專屬的全新樣式，比起眾多車廠目前僅有半開方式的螢幕顯示，在完整度上更高，且能提供的服務也更為全面。

小改款 XC60 的 9 吋多媒體觸控螢幕，全數改為 Google 車載資訊娛樂系統。
小改款 XC60 的 9 吋多媒體觸控螢幕，全數改為 Google 車載資訊娛樂系統。
這款名為 Google 車載資訊娛樂系統的全新韌體，是直接以 Android Automotive OS 作業系統為基礎所延伸開發而來，只要你擁有屬於自己的 Google Account 帳號，即可無需在與手機連接的條件下，使用 Google 自家眾多功能服務，例如國內使用者最常依賴的 Google Maps 即為一例，只要有帳號紀錄，車機可以直接同步住家、公司或常用地址，使用者亦無需再浪費時間重新輸入，以我們實際體驗下來，確實就方便性來說有所提高，也很有感；此外，也因為雙方本次所進行的，是更為深度的合作開發，故這套系統可以透過下載 Google 旗下一系列專屬的 APP 來為數位用車擴展更多可能性，如 Spotify、YouTube Music 等。

Google Maps 絕對是目前時下數位用車領域中，使用者最常接觸到的功能；整合個人帳號後，常用路線、圖資都會整合在此系統上，大大提升便利性。
Google Maps 絕對是目前時下數位用車領域中，使用者最常接觸到的功能；整合個人帳號後，常用路線、圖資都會整合在此系統上，大大提升便利性。
當系統得以透過個人帳戶取得資訊，全數 Google 相關服務也得以開通，像是圖中各式 APP，皆能直接下載使用。
當系統得以透過個人帳戶取得資訊，全數 Google 相關服務也得以開通，像是圖中各式 APP，皆能直接下載使用。
另外值得一提的，是這款車載系統整合了 Google Assistant，僅需說出「Hey Google」啟動，即可用簡單的英文來針對空調、音樂音量、電台選擇、導航甚至是 Spotify 音樂播放等功能，倘若以後在語音上能增列更多中文等選項，在使用體驗上肯定更加分！

Google Assistant 語音助理目前可支援英文語言，若往後能將中文導入，肯定能帶給我國內使用者更好的體驗。
Google Assistant 語音助理目前可支援英文語言，若往後能將中文導入，肯定能帶給我國內使用者更好的體驗。
不過，假設這些功能對你來說還不夠的話，Volvo 也同步將 Volvo Cars APP 智慧型裝置應用程式納入國內品牌體系的數位服務，使用者可以透過此 APP，針對車輛狀態管控、遠端搖控車輛解 / 上鎖、空調啟動、甚至是 PHEV / BEV 車款的充電協助進行控制。

此外，Volvo On Call 功能，則針對車內服務進行整合，包括自動聯絡客服中心尋求協助的碰撞事故、SOS 緊急救助服務、以及 On Call 專人客服等三大功能，目前，品牌也提供 15 年免費使用，顯然可以提高駕乘人在發生車禍後，其後續處理的效率。

本次數位化升級不只是與 Google 合作開發的內建系統，包括 Volvo 自主研發的 Volvo Cars App，也可以就車內的基礎功能進行控制。
本次數位化升級不只是與 Google 合作開發的內建系統，包括 Volvo 自主研發的 Volvo Cars App，也可以就車內的基礎功能進行控制。
Volvo On Call 可以有效提高駕駛者在發生車禍後的處理效率。
Volvo On Call 可以有效提高駕駛者在發生車禍後的處理效率。
總括而言，這次小改款 XC60 在數位化的功能配置上，並不僅僅是將車載系統進行更迭而已，而是明顯從「使用者」本身的數位體驗行為作為思考出發點，再行與 Google 合作，將普遍使用率高的功能整合至車上，除了整體使用體驗上得以更加流暢，最重要的是駕駛、乘坐人無需在花心思另外用手機去控制，便利性得到實質的提升。

雖說本次小改款 XC60 的革新重點在於數位用車體驗，但這並不代表本車在設計面上毫無變化，包括前、後保桿、水箱護罩、隱藏式排氣管都做了更為精緻的修飾，讓整體視覺上更加俐落，而感應式電動尾門的感應區間，也從 300mm 提升至 600mm；至於內裝方面，本車依舊堅持品牌主打的高質感車室鋪陳，控制介面簡單好懂，天窗啓閉、閱讀燈控也改採觸控感應設計，相當符合本車北歐簡約美學的設計宗旨，也是消費者何以在眾多選項中，以 XC60 作為購車清單主力之一的誘因。

本次小改款 XC60 針對前、後保桿設計與水箱護罩都做了一定程度的修飾，甚至排氣尾管也採用隱藏式手法。
本次小改款 XC60 針對前、後保桿設計與水箱護罩都做了一定程度的修飾，甚至排氣尾管也採用隱藏式手法。
B4 Momentum 車型搭載 235 / 60 R18 圈胎組合。
B4 Momentum 車型搭載 235 / 60 R18 圈胎組合。
電動尾門感應區間從 300mm 增幅至 600mm。
電動尾門感應區間從 300mm 增幅至 600mm。
內裝除了維持既有的北歐簡約鋪陳手法，包括天窗、閱讀燈也全屬改為觸控啓閉式。
內裝除了維持既有的北歐簡約鋪陳手法，包括天窗、閱讀燈也全屬改為觸控啓閉式。
而緊隨原廠積極的產品全面電氣化政策，如今 XC60 的每一款編成陣列，都已經沒有純內燃機引擎選項，並且供應 B4 Momentum、以及 B5 R-Design，兩者皆搭載 48V Mild Hybrid 輕油電複合動力，以本次所體驗的 B4 Momentum 來說，在 2.0 升橫置直列四缸渦輪增壓引擎所能提供的 197hp / 30.6kgm 的最大出力為基礎，輔以額外 14hp 輕油電動力與 Geartronic 8 速手自排變速箱，最有感的地方在於起步加速的瞬間更加輕鬆寫意，且力道輸出順暢充沛，完全視這足足有 1.8 噸位的車重於無物；此外，歸因清油電系統可以大幅減低傳統電瓶的負荷，而造就出的成果，便是怠速熄火的啟閉過程得以更加穩定平順，這也確實反映在我們實際的駕馭體驗上，同時可以創造出更理想的平均油耗水準（13.83km / L），實際達到品牌未來電氣化所要達成的目標。

XC60 B4 Momentum 以一具 2.0 升直列四缸渦輪增壓引擎為本體，輔以 48V 輕油電，額外供應 14hp 的提速力道。
XC60 B4 Momentum 以一具 2.0 升直列四缸渦輪增壓引擎為本體，輔以 48V 輕油電，額外供應 14hp 的提速力道。
看到這邊，或許大家會有些疑惑，發現隸屬 T8 的 PHEV 車型不見了，事實是，Volvo 原廠已經就其電氣化的一系列政策進行調整，將 T8 PHEV 歸納在 Recharge 的編成名下，故就動力編成來說，兩者是分開的，而國際富豪也宣告該車系將於 2022 年導入來台。

雖然 B4 Momentum 車型所搭載的底架構，為 Dynamic 運動底盤，而非 B5 R-Design 的 Four-C 底盤配氣壓懸吊，但整體舒適、沈穩的行駛路感設定，我們認為已經相當符合這個級距消費者「家用」大於「個人駕馭」的用車使用需求，面對台灣拉力級別的路面環境，不僅可以過濾掉大量碎震，且車身動態的協調性也相當平衡，好上手，便成為本次我們在動態體驗上的心得。

縱使沒有 Four-C 底盤配氣壓懸吊，XC60 B4 Momentum 還是能提供平衡性相當好的駕乘體感，用以應付台灣惡劣的路況綽綽有餘。
縱使沒有 Four-C 底盤配氣壓懸吊，XC60 B4 Momentum 還是能提供平衡性相當好的駕乘體感，用以應付台灣惡劣的路況綽綽有餘。
當然，安全、輔助駕駛等，一直是 Volvo 這個品牌無論如何都不會在旗下產品有所犧牲的配備重點，縱使如各敵手都相繼將符合 Level 2 的半自動駕駛納入，Volvo 所提供的 PAII 智能輔助駕駛系統，還是有許多更加進階的配備，例如建置在其之下的 RSI 路標顯示暨速限警示系統、甚至是 City Safety 都會安全防護系統含轉向輔助，除了可以偵測車輛、行人、自行車以外，如今也把動物囊括在內這都是同級少有的配備；當然，說到同級唯一，本車所配置的 Run-off Road Mitigation 衝出路面安全防護及輔助系統、ROPS 車體翻覆人身保護系統等皆是，總之，倘若您是一位把「安全」放在購車需求首位的消費者，那麼 Volvo 如果說它是第二，也絕對沒有品牌敢說它是第一了。

由 Volvo 開發且不斷精進的 PAII 智能輔助駕駛系統從來沒有讓人失望過。
由 Volvo 開發且不斷精進的 PAII 智能輔助駕駛系統從來沒有讓人失望過。
作為品牌銷售的絕對主力車型之一，XC60 在改款前其實在整體產品競爭力已經相當好，撇開主觀的設計面不談，就安全、科技、動力與駕控等面向來說，都比同級敵手都還要優秀不少；在進行小改款工程後，品牌一反主流改變手法，將焦點放在數位用車體驗的優化上，在我們為期一天的體驗下來，有別於「手機必須隨時在身邊」的慣例，小改款 XC60 允許直接讓使用者透過車載系統使用更多便捷功能，此舉也確實跳脫出大眾以往車型改款的既定印象，再加上本車針對設計面還是有做了小幅度精修，我們認為，本車絕對有在激烈的中型 SUV 市場中，脫穎而出的真實力。

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