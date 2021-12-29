七年級最瘋哪部卡通？灌籃高手第八 冠軍一喊口號眾秒懂
卡通是很多人童年共同的回憶，你的童年回憶裡，是哪一部卡通讓你印象最深刻呢？旅遊電商Klook日前在FB粉絲團上發起線上調查，邀請網友「說出一部卡通證明你是七年級生」，貼文一出就吸引1300多名網友留言分享，第一名出乎意料的竟是紅極一時的少女漫畫《美少女戰士》，每5個網友就有1個點名《美少女戰士》，勇奪七年級生回憶殺卡通排行榜冠軍。
記者劉雅文／台北報導
2021-12-29 11:20:09
童年回憶中總有幾部最愛的卡通，只要主題曲的旋律一響起，就能喚起濃濃記憶，腦袋中還會自動浮現經典場景和角色，旅遊電商Klook發起線上調查，邀請網友「說出一部卡通證明你是七年級生」，其中第一名為《美少女戰士》，勇奪七年級生回憶殺卡通排行榜第一名；此外同屬少女漫畫改編的《庫洛魔法使》、《夢幻遊戲》，也因為魔法少女人物設定、華麗造型和浪漫劇情，紛紛入榜，成為七年級生網友心中經典的卡通之一。
其中《美少女戰士》因為華麗的水手服造型、和朋友一同施展魔法守護正義，加上經典台詞「我要代替月亮懲罰你！」讓人印象深刻！還有網友留言說「美少女戰士是她小時候的最愛」、「小時候會去書店抽5元美少女戰士小卡」、「會將美少女戰士照片護貝保存」等。
除了《美少女戰士》以外，其餘入榜的最夯卡通分別為《一休和尚》、《小紅豆》、《庫洛魔法使》、《玩偶遊戲》、《叮噹貓》、《夢幻遊戲》，讓不少男生魂縈夢牽的《灌籃高手》則是排在第八名，第九名是《七龍珠》以及第十名的《湯姆貓與傑利鼠》。
懷舊卡通除了有經典台詞和朗朗上口的主題曲旋律外，特色鮮明的人物設定也是讓網友產生共鳴的重要元素，例如總是用機智和智慧解決各種難題的《一休和尚》、會法術的狸貓《叮噹貓》等，以及《湯姆貓與傑利鼠》，全片沒有一句台詞，只有湯姆貓和傑利鼠這對組合無止盡的戰爭，相愛相殺的趣味劇情讓人一看就停不下來。