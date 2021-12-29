酒駕累犯頻傳　民眾黨籲提高連坐罰、罰金專款專用

立委邱臣遠表示，每次遇到酒駕事故，執政黨就要演一次震怒大戲，但數據顯示，2021年1至9月民進黨執政的直轄市桃園、台南和高雄，竟都有高達27起酒駕致死事故，然而每個月各縣市首長召開的道安會議，高雄市主持3次、桃園市4次，如何讓民眾信服有為酒駕問題付出努力？邱臣遠指出，歐盟已提出相關議案，要求2022年5月起境內生產的汽車，都必須安裝酒精測試儀，啟動前須接受酒精含量測試；台灣雖在2020年3月規定酒駕累犯需裝設「酒精鎖」，但截至2021年11月底，應裝酒精鎖人數共2367人，但實際安裝僅95輛，執行率只有4%，原因在於「管車不管人」，且重考駕照才加裝，他們乾脆無照駕駛或開他人的車輛。立委張其祿表示，高雄「三度酒駕撞一家四口案」及2013年「葉少爺酒駕案」中，這些肇事者往往因從事特殊產業、脫產或沒有資產，而難以罰金、賠償來懲罰及課責，車甚至是租借來的，因此有必要思考採取特殊手段，例如有人提議的「酒駕肇事者去洗大體」來達到教化或課責目的。另外對酒駕同行者與酒精提供者的「連坐罰」應檢討是否加重等，透過社會壓力達到抑制酒駕的預防性效果，並透過酒駕罰金專款專用，如設立「被害補償基金」，加強照顧酒駕受害者與家屬。立委高虹安直指，縱使有酒精鎖規範，駕駛請人代吹酒精鎖或駕駛他人車輛以躲避酒測，仍存在執法困難，建議未來酒精鎖應結合人臉辨識功能、行車記錄器，在酒測時錄影，以減少代測問題，一方面保障其他用路人，二方面方便釐清肇事者。高虹安表示，為降低未來酒駕之可能性，她提出未來新車配備中，必須包含酒精鎖之功能，根本執行喝酒不上路之作為。另外，最近國人使用共享汽車、出租車之比率增加，也常發生出租車之酒駕事件。因此，都歸屬於公司資產管理之車輛，共享汽車與出租車應全面安裝上述行車紀錄器與酒精鎖之設備，費用可由租車公司與政府共同負擔。如此由上而下，從政府、企業到個人，一層一層的建立安全網，讓飲酒之人不上路，才能讓國人行走安心。立委蔡壁如表示，以台北市為例，台北市酒駕者一年內再犯率為18%，透過臺北市立聯合醫院進行酒駕醫療後，結案後一年再犯率降為6.85%，兩年降為11.8%；即使未完成治療，也下降至12%至16%，可見有效的醫療介入，也應該納入酒駕相關修法，讓酒駕者脫離酒精的依賴，更能降低其再犯率。立委賴香伶表示，根據交通部統計，今年1至9月因酒駕肇事死傷人數達233人，比去年同期增加28人，成長13.7%，顯示現行酒駕防制措施不足，由於酒駕者重複再犯者比例不少，台北市針對酒駕者安排進行酒癮治療，透過醫院輔導檢方轉介的酒駕個案，截止109年輔導472人中，已有389人無再犯紀錄。賴香伶說，除了酒癮戒治，北市也加強反酒駕執法，已使台北市的酒駕肇事死傷人數逐年下降，從101年死傷606人，逐年下降至今年的173人，顯示北市積極防制酒駕已產生成效，呼籲朝野將北市經驗納入，盡速進行修法。民眾黨團呼籲，政府向酒駕宣戰別只做半套，除了對酒駕者、同車者連坐加重處罰，在車輛上裝設酒精鎖，從醫療角度預防酒癮外，也要重視受害者及其家庭傷害的補償，為受害者伸張正義與權利，徹底檢討現行法律制度及法律扶助，治標且治本，才能根絕酒駕問題。