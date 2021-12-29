跨年全台最長888秒煙火！義大6大最佳「觀賞點」攻略曝光

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義大世界能夠一站玩到底的超豐富跨年行程，尤其堪稱高雄最強跨年煙火，以將近15分鐘的全台最長888秒煙火迎接2022年，今年的藝術煙火有多壯觀？據悉官方特地從歐洲引進「冷焰驅動飛行器特效煙火」，獨家在台首演，讓金色煙花如同彷彿水母悠遊、漂浮在空中，閃亮躍動的璀璨效果好似飛翔著，顛覆傳統視效。
頂級尺玉煙花升級版 大型火樹銀花震撼綻放
國際級工藝大師製作多款藝術特效煙火，尤其頂級尺玉煙花升級版，展現的「昇曲導付」花火特效，細膩在高空煙火上載附多顆小煙火彈，施放時小花煙火會先躍動盛開，宛如朵朵花蕊般層層綻放，唯美浪漫，還有如同數顆流星劃過的巧思藏在裡面。再緊接著震撼綻放大型火樹銀花，氣氛烘托超滿。
義守大學6大最美觀賞點曝光 全景讚嘆完全免費
義大888秒跨年煙火秀將於義大世界大草坪區施放，而草坪對面的義守大學自然成為觀賞遼闊煙火全景的絕佳區域，校內共有6處地勢較高的觀賞點，特別推薦綜合教學大樓前的百階梯，每年人潮最多最受歡迎。義守大學12/31下午18:00後開放步行入場，全場除了喝水禁止飲食，記得早早吃飽再去卡位喔。
1、綜合教學大樓前的百階梯
2、科技大樓前平台
3、理工大樓前
4、體育館活動中心前
5、學生宿舍前草皮
6、大門旁草皮
跨年不怕餓 空中花園「星光BBQ」最後名額釋出
官方偷偷透露，超近搖滾區的獨家限定VIP義大摩天輪觀賞區、皇家酒店戶外廣場星光宵夜都已搶購一空。但是，天悅飯店空中花園「星光BBQ」最後名額釋出供應中，位於義大天悅飯店9F的空中花園，打造共享音樂和美食的五小時星光BBQ饗宴，重點是輕鬆擁有絕佳煙火視角。
從早玩到晚 義大世界加開星光場優惠
義大遊樂世界（31）日將從早上9點營業至晚間8點， 16:30後加開星光場，入園只要299元，還有晚間特別的「火山夜秀-天神之戰」可欣賞。購物廣場一般專櫃也延長營業時間至晚間11點，美食專櫃則延長至凌晨12點30分。大家最擔心的周邊交通管制與免費接駁服務，可從義大世界跨年活動官網了解。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。