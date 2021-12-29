開唱喊卡？攻蛋宣言一語成讖 徐若瑄16天後陷蕾宏風暴
46歲徐若瑄一向給人正能量女神形象，沒想到，日前無端捲入王力宏桃色風波，成為她出道31年來最大事業危機和低潮，月初才宣布明年5月登上小巨蛋的她，如今受到「蕾宏婚變」波及，是否如期開唱仍有變數，當初一句「誰都不知道明天會發生什麼事」令人唏噓。
娛樂中心／綜合報導
2021-12-29 10:24:42｜2021-12-29 10:40:46
徐若瑄本月1日發新聞稿，宣布明年5月7日將在台北小巨蛋舉辦個人第一場大型售票演唱會，她當時說：「誰都不知道明天會發生什麼事！雖然這是我的第一場，但我會當成也是我的最後一場來唱！」怎料，16天後被影射與王力宏有不當男女關係，本人連發3篇聲明嚴正駁斥，捍衛自身名譽，丈夫李雲峰亦發聲護妻，「我不會再讓任何人傷害她」。
而徐若瑄26日再度發文，透露「誤會被解開了，受到波及的無辜者被道歉了」，並承諾「為了愛我的人，我會努力好好的，給我一點時間修復，等到下次我們再見面，你們會看到升級版的鋼鐵V 2.0版」，文末標記「保持良善」。
然而，據《鏡週刊》報導，徐若瑄歷經王力宏事件後，形象大傷，不僅代言產品受消費者情緒化反應，不得不暫時撤下廣告頭像，就連演唱會售票的計畫也先暫緩，恐怕無法一圓攻蛋夢想。對此，《NOWnews今日新聞》詢問徐若瑄所屬的索尼音樂，對方回應：「目前尚未討論到明年的工作。」（編輯：楊穎軒）