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連晨翔海邊上演濕身秀　突破尺度挑戰「逆光裸上身」

▲拍攝地點選在連晨翔最喜歡的墾丁。（圖／水靈文創提供提供）
▲拍攝地點選在連晨翔最喜歡的墾丁。（圖／水靈文創提供提供）

記者臺孝婷/綜合報導

2021-12-29 11:30:00

連晨翔曾為男子團體SpeXial的人氣成員之一，退團後的演藝工作不間斷外，成績也非常亮眼，連晨翔積極朝全方位藝人邁進外，而在這段疫情不安的時刻，想讓更多人更加認識自己，更希望帶給每一位粉絲朋友正能量，企劃近一年的時間，即將推出個人第一本個人寫真書，要送給自己和粉絲當作生日禮物。

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▲連晨翔希望20歲學習成長的養份，堆疊成更好的自己。（圖／水靈文創提供提供）
▲連晨翔希望20歲學習成長的養份，堆疊成更好的自己。（圖／水靈文創提供提供）
寫真書團隊今年10月前往墾丁拍攝，寫真書搭配近10套造型，而晨翔嘗試多種造型外，更是突破個人尺度首次嘗試一組「逆光拍攝裸上身」的照片，讓粉絲朋友們大飽眼福。寫真書共挑選了200多張照片展現出男人的狂野風格、陽光可愛、自由奔放的感覺，而晨翔更是親力親為從書籍方向、服裝、挑選照片，全程參與從無缺席，他在寫自序時還問了團隊文字內容會不會太中二，團隊及出版社一致認為就是要讓粉絲看見更貼近連晨翔的樣貌，所以越真實越好。

▲連晨翔為了寫真書搭配10套造型。（圖／水靈文創提供提供）
▲連晨翔為了寫真書搭配10套造型。（圖／水靈文創提供提供）
而此次拍攝地點選在連晨翔最喜歡的墾丁，全程拍攝在非常輕鬆自在的狀態下完成，像是出遊旅行一樣，也意喻著人生的旅程要進入下一個階段了，他也為自己設定了新的目標，他認為以前的人生歷程就是在不斷的試錯中學習成長，希望20歲的自己所學習成長的養份，堆疊成更好的自己，他也會繼續保持樂觀的心態，在未來的日子裡學習成長。

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