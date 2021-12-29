Hyundai不玩內燃機了，研發重心將轉至電動與氫能源
今年中有消息傳出Hyundai為因應電能趨勢，將計畫減少一半旗下內燃機車型，而近日又有消息指出已關閉韓國內燃機研發部門，將資源與重心移至電動與氫能源開發。
Carture 車勢文化
2021-12-29 10:55:20
為因應電能趨勢與搶得市場先機，不少車廠都在積極與擴大電動車研發，但相較技術已相當純熟的內燃機，電動系統研發相對需注入更多資金與資源，因此對於未來規模只會愈來愈小的內燃機，車廠自然會停止研發動作，將其資源轉至電動研發，而近日則傳出Hyundai已著手進行將內燃機資源轉移至電動系統開發。
在此之前Hyundai集團已計畫2025年欲達成年銷售100萬輛電動車及2040年全電動化目標，因此為達成目標今年中則有消息傳出Hyundai計畫減少旗下一半內燃機車型，使其能夠釋放出更多資源來用於電動系統研發。
關於電動系統Hyundai集團目前已基於E-GMP平台推出Ioniq 5、EV6與GV60等車型，但要擴大電動車規模以現階段資源肯定無法應付，因此近日又有消息傳出Hyundai已關閉韓國研發中心的內燃機研發部門，將其研發人員與資源全數轉至電動系統與氫能源研發。