財經App公布10大話題台股榜　5大熱門ETF跟著曝光

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最近接連拿下電動車大廠訂單的鴻海，受到航運強勢攻榜影響，僅排名第6。隨著近年數位產品的汰換潮，「面板雙虎」群創、友達今年也不缺席，排名第5、8名。值得一提的是傳產龍頭中鋼、利基型記憶體大廠華邦電今年業績皆創新高，吸引投資人目光，分別排行第7、10名。
而隨著台股熱絡，ETF市場跟著興旺，今年各家紛紛推出多元主題ETF加入戰局，不過從Yahoo奇摩「2021年度五大熱門ETF榜」來看，老字號ETF還是佔較大優勢，由元大、國泰兩家投信霸榜。今年依然由元大高股息穩居榜首，11月配息創2019年來的最高紀錄，高股息也符合利率走低下的投資趨勢，深受投資人關注。
同樣元大投信旗下入榜的還包括第3名的國民ETF台灣50，目前受益人達到36萬戶之多，股價更高達140元；以及第5名的元大台灣50反1，Omicron變種病毒掀起另一波疫情、全球通膨高漲，不少投資人因此對後市保守，是榜上唯一的反向型ETF。而國泰投信旗下的國泰台灣5G+和國泰永續高股息兩檔配息型ETF則排名第2、4名，雙雙搭上今年股市最熱門的關鍵字「5G」及「ESG」，吸引投資人目光。
回顧2021年，Yahoo奇摩盤點出十大國內財經事件，多與疫情三級警戒有關，包括「台股盤中5月暴跌後，7月迎V轉狂飆上萬八」、「航運股價飆漲引爆當沖熱潮」、「防疫概念股狂飆」、「ETF因年輕人進場，股東人數首度突破300萬大關」，分別名列第1、3、5、10名。政府推出新制亦受市場關注；7月上路的「房地合一稅2.0」及「實價登錄2.0」等打炒房新制，8月針對當沖占比逾6成的股票祭出當沖警示制度，分別排名第2、4名。
此外，今年發生多樁併購案，在零售業有「全聯併大潤發」及「家樂福出售」，在金融業則有富邦金併日盛金，引發投資人熱烈討論，入榜第6、9名。今年科技業景氣熱絡，「鴻海推MIH電動車開放平台聯盟，進攻電動車市場」、「台積電調漲晶片價格，並向日本、高雄擴廠」也是榜上有名。
2021年度十大國際財經事件部分，則半數和科技發展有關！在蘋果、微軟等重量級科技股領漲下，「道瓊突破36000點」領頭居冠；「臉書改名Meta」宣示切入元宇宙願景引熱議，一併帶動「NFT新經濟竄起」，藝術創作者、藝人紛紛投入，分別排行第5、10名；隨著加密貨幣應用越來越廣，「比特幣衝破6萬美金」排名第4；電動車受節能、淨零等議題驅動，「特斯拉股價飆破千元」排名第6。
國際危機事件吸引投資人關注，搶進第2、3名，包括中國房地產巨頭「恒大爆8.4兆負債財務危機」，被稱為中國版雷曼兄弟事件，以及「長榮貨櫃輪長賜號卡在蘇伊士運河長達6天」，惡化全球海運物流，增加海、空貨運運價飆漲力度。各國家政府政策影響經濟發展亦備受矚目，「中國大陸限電」以遏制碳排放、因日本政府推出的振興方案而導致的「日圓創下23年新低」，分別排名第7、8名。而美股掛牌電子遊戲銷售商「GameStop被法人看壞而遭軋空」，也榜上有名。