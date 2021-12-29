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顏寬恒文宣進入準公托　陳柏惟酸：盧市長說校園不談政治

▲顏寬恒在中二選區辦理9場親子活動，扮演耶誕老人。（圖／顏寬恒競選總部提供，2021.12.29）
▲顏寬恒在中二選區辦理9場親子活動，扮演耶誕老人。（圖／顏寬恒競選總部提供，2021.12.29）

記者顏幸如/台中報導

2021-12-29 11:09:44

中二選區立委補選倒數10天，國民黨候選人顏寬恒前天提出廣設公托公幼政策，期吸引年輕家長支持。前立委陳柏惟服務處主任陳建良在粉專「中二小喇叭」透露，昨天有小朋友從準公托帶回顏寬恒的宣傳文宣，他批評顏寬恒砸錢辦親子活動洗白自己，還進入校園強迫推銷，讓人噁心。陳柏惟也留言酸：「然後盧市長說：『校內不談政治！』」

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陳建良在粉專「中二小喇叭」發文，指「接到選區家長陳情，有讀幼稚園跟小學的小朋友，竟然從學校帶了寬恒的親子活動文宣回來，讓家長覺得很不舒服。」

▲「中二小喇叭」粉專批評準公托發送顏寬恒文宣，陳柏惟留言酸市長盧秀燕。（圖／中二小喇叭臉書，2021.12.29）
▲「中二小喇叭」粉專批評準公托發送顏寬恒文宣，陳柏惟留言酸市長盧秀燕。（圖／中二小喇叭臉書，2021.12.29）
陳建良說：「一個佔用公保地並且還是兒童公園用地蓋違建招待所的人，還一直企圖想藉由砸大錢辦一堆親子活動來洗白形象的選舉操作，已經夠令人反感了，如果還進到幼兒園及校園強迫推銷的話，更是讓人覺得噁心。」

據了解，這家私立幼兒園在龍井區，即將成為準公托，文宣內容是「陽光叔叔」顏寬恒在競選期間辦的「陽光之城兒童劇場」9場活動宣傳。家長在幼兒園臉書留言「真的不要這樣餒，好好一個準公托，不要被人情綁架餒，你校外想發、想宣傳我尊重，這張是直接放書包餒！」

▲顏寬恒在活動中扮演耶誕老人分送糖果，受到親子歡迎。（圖／顏寬恒競選總部提供，2021.12.29）
▲顏寬恒在活動中扮演耶誕老人分送糖果，受到親子歡迎。（圖／顏寬恒競選總部提供，2021.12.29）
其他家長表示也在孩子的書包內看到，覺得很不舒服，氣得當場就揉掉，還有人說：「這隻大野狼要吃掉小紅帽了，拜託他不要去嚇孩子」、「以陽光劇場之名，行宣傳選舉之實」。陳柏惟留言酸「然後盧市長說：『校內不談政治！』」

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