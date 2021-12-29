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瑞莎被控斂財　呂秋遠挺：再好的人在某些人眼裡也成壞人

▲瑞莎遭控斂財，瑞星韻律體操協會發聲明自清，網紅律師呂秋遠力挺，直呼「再好的人，只要有在認真努力的做事，在某些人故事中，也會成為壞人」。（圖／瑞莎臉書）
▲瑞莎遭控斂財，瑞星韻律體操協會發聲明自清，網紅律師呂秋遠力挺，直呼「再好的人，只要有在認真努力的做事，在某些人故事中，也會成為壞人」。（圖／瑞莎臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-12-29 11:28:10

瑞莎成立瑞星韻律體操協會，投身台灣韻律界培育選手，28日遭人爆料控訴斂財等爭議。對此，瑞星韻律體操協會深夜在臉書發表聲明，強調「不論培訓、推廣或面對各項質疑，我們不怕公開檢視」。而網紅律師呂秋遠也力挺瑞莎，直呼「就算是再好的人，只要有在認真努力的做事，在某些人故事中，也會成為壞人」。

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呂秋遠今日在臉書發文分享了一則笑話，有個人平常路過乞丐身邊，都會施捨這位乞丐十元；有天，他還是路過乞丐身邊，但只給了五元。乞丐立刻站起身來質疑他，「為什麼你只給我五元。」那個人不好意思的說，「因為我最近結婚，想要存點錢。」乞丐聽了這句話，立刻打了他一巴掌，很生氣的說，「你好意思用我的五元去結婚？」

▲瑞莎再度砲轟體操制度不公。（圖／翻攝瑞莎臉書）
▲瑞莎投身台灣韻律界，近期卻屢遭控訴。不過瑞莎也有自清，逐一回擊對方的指控。（圖／翻攝瑞莎臉書）
呂秋遠藉此比喻瑞莎的處境，直呼「原本你提供的善意，最後會被某些眼紅，或是習慣享受好處的人抨擊，你原本免費，所以你永遠不能收費，否則就是忘記初衷。你要做好事，你就得一輩子窮，你要是有點錢，就是靠做好事有錢，就叫做斂財。早先你給我好處，你就不該收回，要是收回，我就要踢爆你的假面具。好像做好事的人，都不用過活，只要靠陽光、空氣、水就可以行光合作用活下來一樣。」

呂秋遠強調，「這個世界就是這樣，總有人會看我們不順眼，不論是真的做得很好，或是擋了別人的路，甚至於，人家就是真的純粹看你不順眼」。所以，「就持續做自己想做的事情吧！畢竟在台灣這個社會裡，零惡評的人原本就只有伍佰老師與金城武，瑞莎已經為台灣做了很多的事情，或許那些辱罵她的人，根本沒想到，她只要專心代言，就是幾百萬元入帳，誰還需要公布帳目去斂財？」

呂秋遠最後引述日本漫畫《貓之寺的知恩姐》中的名言，「就算是再好的人，只要有在認真努力的做事，在某些人故事中，也會成為壞人」，替瑞莎以及所有面臨類似狀況的人打氣，「你只要成為自己心目中的好人就可以了，真的不需要去取悅全世界」。（編輯：倪浩軒）

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