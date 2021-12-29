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元旦假期何處去？新北觀旅局推歡樂UP療癒一日遊

▲「2021新北歡樂耶誕城」打造獨家3D樂高雷射光雕投影秀，榮登2021最受網友熱議的「全台最強十大耶誕活動景點」第一名。（圖／新北市政府觀光旅遊局提供）
▲「2021新北歡樂耶誕城」打造獨家3D樂高雷射光雕投影秀，榮登2021最受網友熱議的「全台最強十大耶誕活動景點」第一名。（圖／新北市政府觀光旅遊局提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-12-29 11:50:06

歲末年初，揮別疫情的鬱悶及生活中的疲憊，不妨趁元旦假期，來新北安排一場療癒身心靈的小旅行；不管是萌到融化的地景、洗滌身心的大自然或沉澱自我的手作，都可在新北市邊旅行邊找到最佳療癒方式，許下新年願望，迎接嶄新的一年！

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新北市觀光旅遊局長蔣志薇指出，全臺最受矚目的冬季盛典「新北市歡樂耶誕城」，經《KEYPO大數據關鍵引擎》的分析，榮登2021最受網友熱議的「全台最強十大耶誕活動景點」第一名；「新北市歡樂耶誕城」即將於1月2日結束，民眾可得把握倒數的時間，瀏覽獨家3D樂高雷射光雕投影秀及樂高耶誕城。

▲觀光旅遊局邀請大家呼朋引伴到碧潭看看這些可愛小萌物們，感受一下角落小夥伴可愛又療癒的獨特魅力吧！（圖／新北市政府觀光旅遊局提供）
▲觀光旅遊局邀請大家呼朋引伴到碧潭看看這些可愛小萌物們，感受一下角落小夥伴可愛又療癒的獨特魅力吧！（圖／新北市政府觀光旅遊局提供）
最近亮相的超療癒地景「來！碧潭小角落」，以蜥蜴與母親的「親子」意象，，傳遞珍惜家人、夥伴同心在一起的歡樂氛圍；此外，新北還有許多超萌地景，像是以白色聖誕風為主軸打造的「2021鴨鴨公園地景藝術展」、帶來的幸福感受的三峽「植光Chill」繪本燈廊等，還沒看過的朋友趕快來朝聖一波！

觀光旅遊局也推薦搭乘捷運到淡水，漫步至海關碼頭享受「光映淡水」系列活動，透過「時光循跡」、「波光水岸」及「火光十色」三大主題，呈現淡水橫跨四百年的文化之美；新北市政府也特別在12月31日的晚上20時22分，搶先全臺施放長達13分14秒的跨河浪漫煙火秀。

▲「光耀新北－1314就愛你」的跨河煙火秀，範圍長達1公里淡水及八里河岸均可觀賞。（圖／新北市政府高灘地工程管理處提供）
▲「光耀新北－1314就愛你」的跨河煙火秀，範圍長達1公里淡水及八里河岸均可觀賞。（圖／新北市政府高灘地工程管理處提供）
新北市推出全新的品牌－「新北山海湯」作為暖冬輕旅首選，青春山海線的金山、萬里區擁有海洋砂溫泉等四種優良泉質資源，素有「美人湯」之譽的烏來溫泉屬碳酸氫納泉，具有去角質與促進新陳代謝之效；貢寮福隆地區坐擁臺灣本島唯一的海底溫泉，稀有的氯化物碳酸氫鹽泉，澄澈近乎透明無味。 

冬季推薦來場金山步道溫泉之旅，漫步於三面臨海的獅頭山步道，讓身子發暖出汗後，前往金山溫泉區泡湯活絡鬆弛筋骨，接著逛逛老街品嚐鴨肉、拔絲地瓜等在地美食，還能採買藷童瑤的山海薯條及福德生活的地瓜酒烤布蕾等青春山海線聯名商品，美味兼具在地風味，送禮自用兩相宜！

▲新北市政府觀光旅遊局推出全新的品牌－「新北山海湯」，作為暖冬輕旅首選。（圖／新北市政府觀光旅遊局提供）
▲新北市政府觀光旅遊局推出全新的品牌－「新北山海湯」，作為暖冬輕旅首選。（圖／新北市政府觀光旅遊局提供）
鶯歌擁有精采多樣的工藝體驗，木製筆老店「儷鶯閣」的師傅帶你打造獨一無二精緻木雕筆，三峽的合習聚落則有許多藍染、金工、木雕等課程供遊客體驗，是一窺職人手藝的好去處，客家文化園區則是給你滿滿的客家文化韻味；詳情可上新北市觀光旅遊網查詢，或加入「新北旅客」臉書的粉絲專頁！
 

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