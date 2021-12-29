元旦假期何處去？新北觀旅局推歡樂UP療癒一日遊

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最近亮相的超療癒地景「來！碧潭小角落」，以蜥蜴與母親的「親子」意象，，傳遞珍惜家人、夥伴同心在一起的歡樂氛圍；此外，新北還有許多超萌地景，像是以白色聖誕風為主軸打造的「2021鴨鴨公園地景藝術展」、帶來的幸福感受的三峽「植光Chill」繪本燈廊等，還沒看過的朋友趕快來朝聖一波！
觀光旅遊局也推薦搭乘捷運到淡水，漫步至海關碼頭享受「光映淡水」系列活動，透過「時光循跡」、「波光水岸」及「火光十色」三大主題，呈現淡水橫跨四百年的文化之美；新北市政府也特別在12月31日的晚上20時22分，搶先全臺施放長達13分14秒的跨河浪漫煙火秀。
新北市推出全新的品牌－「新北山海湯」作為暖冬輕旅首選，青春山海線的金山、萬里區擁有海洋砂溫泉等四種優良泉質資源，素有「美人湯」之譽的烏來溫泉屬碳酸氫納泉，具有去角質與促進新陳代謝之效；貢寮福隆地區坐擁臺灣本島唯一的海底溫泉，稀有的氯化物碳酸氫鹽泉，澄澈近乎透明無味。
冬季推薦來場金山步道溫泉之旅，漫步於三面臨海的獅頭山步道，讓身子發暖出汗後，前往金山溫泉區泡湯活絡鬆弛筋骨，接著逛逛老街品嚐鴨肉、拔絲地瓜等在地美食，還能採買藷童瑤的山海薯條及福德生活的地瓜酒烤布蕾等青春山海線聯名商品，美味兼具在地風味，送禮自用兩相宜！
鶯歌擁有精采多樣的工藝體驗，木製筆老店「儷鶯閣」的師傅帶你打造獨一無二精緻木雕筆，三峽的合習聚落則有許多藍染、金工、木雕等課程供遊客體驗，是一窺職人手藝的好去處，客家文化園區則是給你滿滿的客家文化韻味；詳情可上新北市觀光旅遊網查詢，或加入「新北旅客」臉書的粉絲專頁！